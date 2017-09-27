Путин: министерства должны работать с парламентариями над бюджетом как единая команда

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал министерства и ведомства выступать на дискуссиях о проекте федерального бюджета как единая команда.

"Работа (над проектом федерального бюджета - прим. ТАСС) проведена довольно большая, и это как всегда результат компромисса, и я прошу руководителей соответствующих ведомств выступать в дискуссиях в парламенте как единая команда, а не отраслевые интересы представлять, а представлять интересы всего правительства. Интересы всего правительства в целом будут видны в проекте бюджета", - сказал Путин на совещании с правительством РФ.

Глава государства подчеркнул, что правительство должно исходить из того, что федеральный бюджет - это единый сбалансированный документ.

"Прошу к нему таким образом и относиться", - обратился президент к членам правительства.

В начале совещания Путин отметил, что ресурсы, заложенные в федеральный бюджет ограничены, но тем не менее, поручил найти дополнительные резервы для поддержки ключевых отраслей экономики РФ, для решения задач, связанных с повышением качества жизни российских граждан, развитием городов, поселков.