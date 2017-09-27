Росавиация предоставила СК все необходимые документы по "ВИМ-Авиа"

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Росавиация предоставила все необходимые документы по "ВИМ-Авиа" в Следственный комитет. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая в Госдуме.
"Росавиация предоставила все необходимые документы Следственному комитету. Что касается поиска собственника компании, их двое собственников - муж и жена, то это вопрос, наверное, не ко мне", - сказал он.
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября остановила выполнение чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. СК возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании.