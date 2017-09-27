Володин поручил разработать законопроекты для исключения повторения ситуации с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил срочно разработать законопроекты, которые позволят предотвратить повторение ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

"Наша задача с вами - в ходе обмена мнениями и заслушивания информации руководителя федерального агентства [воздушного транспорта] выработать, в том числе, предложения, которые мы могли бы в срочном порядке рассмотреть как законодательные инициативы с тем, чтобы не допустить повторения случившегося", - сказал глава нижней палаты парламента РФ после того, как глава Росавиации Александр Нерадько отчитался перед депутатами по ситуации вокруг "ВИМ-Авиа". "Плохо то, что мы постоянно наступаем на одни и те же грабли, это недопустимо", - констатировал он.

В этом контексте спикер напомнил, что в среду президент РФ Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Максиму Соколову. "Вопрос этот [ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"] уже на контроле у главы государства", - отметил Володин. "Совершенно очевидно, что здесь отсутствуют инициативы со стороны министерства и ведомства, но, коллеги, у нас нет таких инициатив и со стороны профильного комитета. Увы, это так, мы должны это признать", - подчеркнул глава нижней палаты.

"Есть предложение, если вы не возражаете, поручить комитету по транспорту проработать комплекс мер, направленных на защиту прав пассажиров и недопущение подобного", - подтвердил председатель Госдумы. "Коллеги, нам стыдно должно быть, что эти ситуации происходят с регулярностью. Вы просто задумайтесь: 38 тыс. человек вместо того, чтобы отдыхать, находятся в стрессовом состоянии", - указал он. В связи с этим Володин выразил надежду, что Минтранс и Росавиация будут активно взаимодействовать с депутатами по выработке необходимых решений.

Субсидиарная ответственность

Спикер также напомнил, что в настоящее время комитеты Госдумы по госстроительству и законодательству и по финансовым рынкам занимаются вопросом субсидиарной ответственности владельцев компаний, "когда они собирают деньги вкладчиков банка у дольщиков".

"В данном случае наши граждане покупают дорогостоящие авиабилеты, а потом так получается, что по обязательствам несут [ответственность] только в той части, которая зафиксирована в уставном капитале компании", - обратил внимание он.

"Эта тема находится у нас сегодня на контроле, мы ею занимаемся вместе с Советом Федерации, нам важно найти оптимальное решение, потому что это позволит повысить ответственность, в том числе собственников, в таких случаях", - заключил Володин.