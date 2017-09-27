Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин поручил разработать законопроекты для исключения повторения ситуации с "ВИМ-Авиа"

Политика
27 сентября, 18:31 дата обновления: 27 сентября, 18:43 UTC+3

По словам председателя Госдумы, "плохо то, что мы постоянно наступаем на одни и те же грабли, это недопустимо"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил срочно разработать законопроекты, которые позволят предотвратить повторение ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

Смотрите также

Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

"Наша задача с вами - в ходе обмена мнениями и заслушивания информации руководителя федерального агентства [воздушного транспорта] выработать, в том числе, предложения, которые мы могли бы в срочном порядке рассмотреть как законодательные инициативы с тем, чтобы не допустить повторения случившегося", - сказал глава нижней палаты парламента РФ после того, как глава Росавиации Александр Нерадько отчитался перед депутатами по ситуации вокруг "ВИМ-Авиа". "Плохо то, что мы постоянно наступаем на одни и те же грабли, это недопустимо", - констатировал он.

В этом контексте спикер напомнил, что в среду президент РФ Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Максиму Соколову. "Вопрос этот [ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"] уже на контроле у главы государства", - отметил Володин. "Совершенно очевидно, что здесь отсутствуют инициативы со стороны министерства и ведомства, но, коллеги, у нас нет таких инициатив и со стороны профильного комитета. Увы, это так, мы должны это признать", - подчеркнул глава нижней палаты.

"Есть предложение, если вы не возражаете, поручить комитету по транспорту проработать комплекс мер, направленных на защиту прав пассажиров и недопущение подобного", - подтвердил председатель Госдумы. "Коллеги, нам стыдно должно быть, что эти ситуации происходят с регулярностью. Вы просто задумайтесь: 38 тыс. человек вместо того, чтобы отдыхать, находятся в стрессовом состоянии", - указал он. В связи с этим Володин выразил надежду, что Минтранс и Росавиация будут активно взаимодействовать с депутатами по выработке необходимых решений.

Субсидиарная ответственность

Спикер также напомнил, что в настоящее время комитеты Госдумы по госстроительству и законодательству и по финансовым рынкам занимаются вопросом субсидиарной ответственности владельцев компаний, "когда они собирают деньги вкладчиков банка у дольщиков".

Смотрите также

Как пассажиры могут вернуть деньги за авиабилеты "ВИМ-Авиа"

"В данном случае наши граждане покупают дорогостоящие авиабилеты, а потом так получается, что по обязательствам несут [ответственность] только в той части, которая зафиксирована в уставном капитале компании", - обратил внимание он.

"Эта тема находится у нас сегодня на контроле, мы ею занимаемся вместе с Советом Федерации, нам важно найти оптимальное решение, потому что это позволит повысить ответственность, в том числе собственников, в таких случаях", - заключил Володин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич Путин, Владимир Владимирович Володин, Вячеслав Викторович Нерадько, Александр Васильевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Украинские пограничники отказали во въезде депутату Европарламента за посещение Донбасса
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама