Самолеты "ВИМ-Авиа" арестованы в Турции и Бельгии за долги

МОСКВА, 27 сентября./ТАСС/. Самолеты авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая в настоящее время прекратила чартерные рейсы, арестованы в аэропортах Турции и Бельгии, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая в Госдуме.

"Сейчас понятно, что авиакомпания не сможет своими силами вывезти чартерных пассажиров. За долги ее самолеты арестованы в аэропорту Антальи и Даламан Турецкой Республики, а также в аэропорту Льеж (Бельгия - прим. ТАСС)",- сказал Нерадько.