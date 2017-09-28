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Правительство: "ВИМ-Авиа" 29 сентября планирует выполнить два рейса на Чукотку

Экономика и бизнес
28 сентября, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Власти чукотского округа также подчеркнули, что в случае необходимости работа аэропортов Анадырь (Угольный) и Певек будет продлена

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Компания "ВИМ-Авиа" 29 сентября намерена выполнить два рейса из Москвы на Чукотку: самолеты доставят пассажиров в аэропорты Анадыря и Певека. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Чукотского округа.

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"Представители авиакомпании "ВИМ-Авиа" заявили о выполнении рейса по маршруту Москва - Певек - Москва 29 сентября. Прибытие воздушного судна в Певек ожидается в 11:00 местного времени (02:00 мск). Что касается рейса по маршруту Москва - Анадырь - Москва, воздушное судно прибудет 29 сентября ориентировочно в 04:00 (20:00 мск 28 сентября)", - говорится в сообщении.

Известно, что в Певек самолеты доставят 170 пассажиров, которые должны были вылететь из Москвы еще 26 сентября. По данным правительства Чукотки, на все время задержки люди были размещены в гостиницах. Однако под вопросом оказалась доставка всех пассажиров, планировавших прибыть в Анадырь, так как на борту этого лайнера оказались люди, летящие в Магадан, куда после Чукотки и проследует самолет.

"Предположительно, это будет совмещённый рейс по маршруту Москва - Магадан - Анадырь. Сейчас проверяется информация о том, что не все пассажиры попали на этот рейс.

Мы проинформируем центр управления полетов "ВИМ-Авиа" и Росавиацию для того, чтобы принимали соответствующие меры", - цитирует пресс-служба первого вице-губернатора Чукотского округа Леонида Николаева.

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Он добавил, что в случае необходимости работа аэропортов Анадырь (Угольный) и Певек будет продлена.

Это вторая в этом году волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.

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