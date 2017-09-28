Медведев: по последним данным урожай зерновых в РФ превысил 120 млн тонн

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Урожай зерновых в РФ, по последним данным, уже превысил 120 млн тонн, что больше, чем в 2016 году. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"В целом, уборочная кампания близится к завершению, практически по всем направлениям есть положительная динамика, а по некоторым по сути поставлен рекорд. Я имею в виду урожай зерновых и зернобобовых: по последним данным, намолочено более 122,5 млн тонн. Эта цифра не окончательная, но это уже больше, чем в 2016 году. По прогнозу, эта цифра может вырасти еще более значительно", - сказал Медведев.

Также премьер-министр заявил о необходимости активнее развивать глубокую переработку зерна. "Необходимо активнее развивать систему переработки сельхозпродукции, включая глубокую переработку зерна, - отметил он, выступая на заседании правительства РФ. - Это позволит снизить потери сельхозпроизводителей из-за колебания цен на рынках".

Медведев добавил, что необходимо отрегулировать условия работы для переработчиков агропродукции в масштабах Евразийского экономического союза. "Агробизнес должен конкурировать здесь честно", - подчеркнул он.

Премьер оценил результаты уборочной кампании 2017 года как "весьма успешные". "Есть отдача от тех колоссальных средств, которые мы вкладываем в сельское хозяйство: в этом году это 242 млрд рублей, которые направляются на реализацию государственных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции", - отметил премьер. Он напомнил, что эта тема обсуждалась и на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 27 сентября. На нем было принято решение нарастить поддержку агарариев на 20 млрд рублей на ближайшие три года.

Помимо этого, Медведев призвал искать баланс между экспортом сельхозпродукции и внутренним потреблением, несмотря на высокий урожай.

"Здесь мы должны искать баланс между нашим экспортным потенциалом и потреблением зерна на внутреннем рынке, даже при наличии таких очень значительных урожаев, а они действительно превосходят по размерам все, что было до этого как в современной России, так и в советский период", - сказал премьер-министр на заседании правительства.

Премьер отметил, что текущая ситуация с урожаем очень благоприятна, "но мы все время напираем на экспорт, и в общем-то, правильно делаем, мы и сейчас имеем экспортный потенциал в 30-40 млн тонн зерна, а он может быть и 70 млн тонн". Медведев признал, что экспорт зерновых является важным пунктом валютных поступлений, "это наше позиционирование в мире". "Но есть и фактор внутреннего потребления, переработки. Чем больше у нас будет урожая, тем проще нам будет заниматься кормовой базой, а перед нами стоят задачи не только в области земледелия, растениеводства, но и в области животноводства", - подчеркнул глава правительства.