Путин: РФ и Гвинея договорились об активизации двусторонней торговли

НОВО-ОГАРЕВО, 28 сентября. /ТАСС/. Россия и Гвинейская Республика намерены наращивать двусторонний товарооборот, соответствующие поручения будут даны российско-гвинейской межправкомиссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Гвинейской Республики Альфой Конде.

По словам российского лидера, переговоры прошли в дружественной и конструктивной атмосфере. Во время встречи приоритетное внимание было уделено расширению взаимодействия. "В первой половине текущего года объемы взаимной торговли выросли почти в два раза", - сказал Путин, отметив, что увеличились поставки российской сельхозпродукции, продукции химпрома, продовольствия, машин и т.д. "Вместе с тем, нынешний уровень товарооборота, конечно же, не впечатляет", - констатировал президент РФ.

Путин сообщил, что условился со своим коллегой "принять конкретные меры по активизации торговых связей, соответствующие поручения даны межправкомиссии по экономическому сотрудничеству".