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Путин: РФ и Гвинея договорились об активизации двусторонней торговли

Экономика и бизнес
28 сентября, 14:04 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 28, сентября. /ТАСС

По словам российского лидера, во время встречи основное внимание было уделено расширению взаимодействия

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НОВО-ОГАРЕВО, 28 сентября. /ТАСС/. Россия и Гвинейская Республика намерены наращивать двусторонний товарооборот, соответствующие поручения будут даны российско-гвинейской межправкомиссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Гвинейской Республики Альфой Конде.

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По словам российского лидера, переговоры прошли в дружественной и конструктивной атмосфере. Во время встречи приоритетное внимание было уделено расширению взаимодействия. "В первой половине текущего года объемы взаимной торговли выросли почти в два раза", - сказал Путин, отметив, что увеличились поставки российской сельхозпродукции, продукции химпрома, продовольствия, машин и т.д. "Вместе с тем, нынешний уровень товарооборота, конечно же, не впечатляет", - констатировал президент РФ.

Путин сообщил, что условился со своим коллегой "принять конкретные меры по активизации торговых связей, соответствующие поручения даны межправкомиссии по экономическому сотрудничеству".

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