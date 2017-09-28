Mitsubishi отзывает в России 108 тыс. автомобилей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский дилер Mitsubishi - ООО "ММС Рус" - отзывает в России 108 тыс. 071 автомобиля Mitsubishi моделей Galant, Pajero и i-MiEV из-за возможного некорректного срабатывания подушки безопасности водителя, говорится в сообщении Росстандарта.

Отмечается, что отзыву подлежат автомобили моделей Galant/Pajero, реализованные с ноября 2006 года по февраль 2016-го, а также автомобили моделей i-MiEV/Pajero, реализованные с апреля 2007 года по октябрь 2013-го.

На указанных транспортных средствах будет проведена замена патрона подушки безопасности водителя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.