Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Mitsubishi отзывает в России 108 тыс. автомобилей

Экономика и бизнес
28 сентября, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Кампания касается машин моделей Galant, Pajero и i-MiEV

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский дилер Mitsubishi - ООО "ММС Рус" - отзывает в России 108 тыс. 071 автомобиля Mitsubishi моделей Galant, Pajero и i-MiEV из-за возможного некорректного срабатывания подушки безопасности водителя, говорится в сообщении Росстандарта.

Отмечается, что отзыву подлежат автомобили моделей Galant/Pajero, реализованные с ноября 2006 года по февраль 2016-го, а также автомобили моделей i-MiEV/Pajero, реализованные с апреля 2007 года по октябрь 2013-го.

На указанных транспортных средствах будет проведена замена патрона подушки безопасности водителя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

Смотрите также

Mitsubishi отзывает в РФ 89,4 тыс. кроссоверов ASX из-за проблем со стеклоочистителем

Mercedes-Benz отзывает в России более 8,4 тыс. авто

Ford отзывает в России свыше 20 тыс. кроссоверов Kuga

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография экс-губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина
2
Удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
3
Глава Генштаба ВСУ отверг обвинения секретаря СНБО в связи с пожаром в Калиновке
4
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
5
Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
СМИ: Карло Анчелотти покинул пост главного тренера "Баварии"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама