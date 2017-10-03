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Соколов доложит в Госдуму об итогах работы штаба по перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
3 октября, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Министр также расскажет о работе комиссии по расследованию причин прекращения деятельности авиакомпании

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Глава Минтранса РФ Максим Соколов представит в среду на заседании профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству итоги работы оперативного штаба по перевозке пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе думского комитета.

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На заседание приглашены представители Минтранса, депутаты Госдумы, а также участники рынка авиаперевозок. "Участники встречи заслушают доклад министра транспорта РФ Максима Соколова по итогам работы оперативного штаба по перевозке пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", - говорится в сообщении пресс-службы. Также министр расскажет о работе специальной комиссии по расследованию причин прекращения авиакомпанией деятельности и кризисной ситуации, последовавшей за этим.

"На заседании будут подведены первые итоги работы комиссии Минтранса по расследованию причин кризиса "ВИМ-Авиа", общий анализ полученных данных, а также обозначены планы работы по подготовке перечня законодательных инициатив, которые позволят создать систему контроля и в будущем исключить подобные ситуации на авиарынке", - подчеркнули в пресс-службе.

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