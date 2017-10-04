"Аэрофлот" уверен, что ситуацию с финансированием "ВИМ-Авиа" урегулируют до конца дня

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Аэрофлот" уверен, что ситуация с финансированием рейсов "ВИМ-Авиа" будет урегулирована до конца дня. Об этом сообщили ТАСС в "Аэрофлоте".
"Несмотря на то, что акты сверки платежей до сих пор не подписаны со стороны Росавиации, "Аэрофлот" находится в постоянном контакте с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, который принимает личное участие в урегулировании данной ситуации. "Аэрофлот" уверен, что ситуация будет урегулирована до конца дня", - подчеркивают в компании.
Ранее источник в "Аэрофлоте" сообщал, что авиакомпания приостанавливает любое финансирование "ВИМ-Авиа" в связи с "отказом главы Росавиации в подписании и сверке платежей". При этом в пресс-службе Минтранса не подтвердили наличие проблем с оплатой "Аэрофлотом" перевозок "ВИМ-Авиа".
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 28 сентября утвердил директиву, согласно которой предлагается предоставить "Аэрофлоту" возможность использования собственных средств для финансирования операционной и финансовой деятельности "ВИМ-Авиа" с последующей компенсацией в счет взаиморасчетов "Аэрофлота" с отраслью. Дворкович говорил, что "Аэрофлот" может направить на помощь "ВИМ-Авиа" не более 1,8 млрд рублей.