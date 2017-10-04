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Путин: встречи министров стран-экспортеров газа позволяют найти точки взаимных интересов

Экономика и бизнес
4 октября, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Президент РФ выразил уверенность, что "такие встречи идут на пользу"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что встречи министров стран-экспортеров газа позволяют найти точки взаимных интересов и сферы деятельности, которые помогут объединить усилия.

"Уверен, что такие встречи идут на пользу, позволяют людям, которые профессионально занимаются энергетикой, обменяться мнениями, почувствовать настроение друг друга", - сказал Путин на встрече с основными иностранными участниками российской энергетической недели.

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Он добавил: "Что не менее важно, может быть, и найти точки взаимных интересов, соприкосновения, найти какие-то сферы деятельности, которые могут объединить усилия ведущих стран-производителей".

Президент РФ пожелал участникам удачной совместной работы и просил передать наилучшие пожелания руководителям государств, которые они представляют.

"Надеемся вас видеть в России по этому поводу регулярно", - сказал Путин, пожелав участникам встречи хорошего времяпрепровождения в Москве.

В российской энергетической неделе принимают участие министр энергетики Алжира, министр углеводородных ресурсов и энергетики Боливии, министр нефти Венесуэлы, министр нефти и природных ресурсов Египта, министр энергетики и промышленности Катара, министр энергетики и энергетической промышленности Тринидад и Тобаго, министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи.

Кроме того, в форуме принимают участие замминистра нефти Ирака, замминистра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов, замминистра нефти и газа Султаната Оман.

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