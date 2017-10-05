Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минсельхоз: урожай пшеницы в России в 2017 году составит 81,4 млн т

Экономика и бизнес
5 октября, 11:36 UTC+3

Экспортный потенциал зерна в 2017-2018 сельхозгоду составит 53,5 млн т

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Урожай пшеницы в РФ в 2017 г. составит 81,4 млн т. Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ, представленных к выступлению директор департамента растениеводства министерства Петра Чекмарева на форуме "Золотая осень".

По данным, представленных в материалах Минсельхоза, урожай пшеницы в 2017 г. может составить 81,4 млн т. Урожай зерна Минсельхоз прогнозирует на уровне 128 млн т.

Зерно на экспорт

По данным, представленным в материалах министерства, потенциал экспорта из России в 2017-2018 сельхозгоду составляет 53,5 млн т. Минсельхоз прогнозирует экспорт зерна в 2017-2018 сельхозгоду на уровне 45 млн т.

Смотрите также

Подмосковье собрало рекордный для XXI века урожай зерна

Минсельхоз может провести в декабре зерновые интервенции в нескольких регионах

Объем экспорта российского зерна в Иран через Махачкалинский порт вырос за год на треть

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве
3
СБУ решила выдворить в РФ сотрудника НТВ Вячеслава Немышева
4
Лидер "Джебхат ан-Нусры" после удара ВКС России в Сирии впал в кому
5
Неизвестные в медицинских масках устроили стрельбу, пытаясь ограбить банк на севере Москвы
6
Украина разочарована фактом приобретения Польшей угля из Донбасса
7
Центральный участок зеленой ветки московского метро будет закрыт 8 октября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама