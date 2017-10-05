Минсельхоз: урожай пшеницы в России в 2017 году составит 81,4 млн т

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Урожай пшеницы в РФ в 2017 г. составит 81,4 млн т. Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ, представленных к выступлению директор департамента растениеводства министерства Петра Чекмарева на форуме "Золотая осень".

По данным, представленных в материалах Минсельхоза, урожай пшеницы в 2017 г. может составить 81,4 млн т. Урожай зерна Минсельхоз прогнозирует на уровне 128 млн т.

Зерно на экспорт

По данным, представленным в материалах министерства, потенциал экспорта из России в 2017-2018 сельхозгоду составляет 53,5 млн т. Минсельхоз прогнозирует экспорт зерна в 2017-2018 сельхозгоду на уровне 45 млн т.