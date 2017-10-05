Тиньков: обширная филиальная сеть мешает крупным банкам в привлечении новых клиентов

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СОЧИ, 5 октября/ТАСС/. Владелец Тиньков банка Олег Тиньков назвал наличие у банков большого числа филиалов их "родовой травмой", препятствующей привлечению новых клиентов. Такое мнение он высказал на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2017 в Сочи.
"Существующим банкам с их филиальной сетью будет достаточно сложно сделать прорыв в диджитализации (цифровизация услуг - прим. ред.) в смысле привлечения новых клиентов (на это направление - прим. ред.). Здесь заложен определенный конфликт, "родовая травма", если хотите - как правило, в этой большой организации рано или поздно наступит конфликт двух департаментов, куда идет клиент: в отделение или онлайн, кто его привлек, кому (будут выплачиваться - прим. ТАСС) бонусы", - сказал он.
В качестве примера Тиньков привел "метафизическую ситуацию" с крупнейшими мировыми рtтейлерами. "Я верю, что Amazon (крупнейшая компания интернет-тоговли) станет скорее Walmart (один из крупнейших ритейлеров США), такую гипотетическую ситуацию я вижу. А вот в то, что Walmart станет Amazon, я не очень верю, он был рожден для другого", - полагает он.
Зампред правления ВТБ Ольга Дергунова в ответ заметила, что филиалы необходимы, так как обслуживают потребителей в удаленных уголках страны.
"Крупные банки, особенно банки с государственным участием, - мы продолжим нести на себе долю социальной ответственности, забирая это из прибыли наших акционеров. Потому что мы будем двигаться вместе со страной и степенью диджитализации населения во всех точках нашей необъятной родины. 11 часовых поясов, на которых мы находимся, неодинаково покрыты на сегодняшний день мобильной связью, чтобы насладиться P2P переводом из удобного мобильного приложения", - сказала она.
"Когда ты являешься единственным держателем банкомата на станции Топь Кругобайкальской железной дороги, и ближайший полицейский участок находится в 100 км, попытка убрать банкомат со станции Топь может привести к народным волнениям", - добавила Дергунова.