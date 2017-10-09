"Известия": Росавиацию планируют включить в программу реформы госконтроля

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Росавиация может войти в программу по реформированию контрольно-надзорной деятельности. Как сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, проработать соответствующий вопрос поручил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Как отмечает издание, включение Росавиации в программу реформы будет означать усиление контроля при проверке ведомством направлений с высоким риском нарушений, пересмотр требований к авиакомпаниям, концентрацию на профилактике нарушений.

"Речь идет о необходимости внедрения лучших практик риск-ориентированного подхода, профилей риска. Ситуацию с "ВИМ-Авиа" вы все знаете. Поэтому для ее исправления мы будем заниматься, в том числе и совершенствованием работы Росавиации", - сказал Абызов "Известиям".

В пресс-службе Росавиации газете сообщили, что "меры, направленные на усиление контроля в коммерческой гражданской авиации", ведомством полностью поддерживаются, однако само поручение о включении в программу реформы госконтроля в агентство пока не поступало.

Программа по реформированию контрольно-надзорной деятельности входит в число приоритетных и включена в перечень проектов, которые реализуются на площадке президентского Совета по стратегическому развитию, паспорт программы был утвержден 21 декабря 2016 года. Ее главная задача - преобразовать госконтроль из репрессивного в партнерский по отношению к бизнесу. Как сообщал премьер-министр Дмитрий Медведев, с 2018 года все плановые и внеплановые проверки должны проводиться исходя из категорий рисков. Премьер заявлял, что правительство создаст аттестационную комиссию для анализа эффективности работы руководителей контрольных и надзорных ведомств.

Сейчас в программу реформы входят 12 контрольно-надзорных органов: МЧС, МВД, ФАС, Россельхознадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, ФТС, Роспотребнадзор, ФНС, Ростехнадзор и Роструд.