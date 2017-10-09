Эксперты объяснили, за что Ричарду Талеру вручили премию памяти Нобеля

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Решение Нобелевского комитета присвоить премию Госбанка Швеции памяти Нобеля 2017 года американцу Ричарду Талеру "за исследования в области поведенческой экономики" является признанием вклада поведенческой экономики в понимание поведения людей в рыночных условиях, а также в изучение влияния человеческой иррациональности и субъективности на принятие экономических решений, считают эксперты.

"Это здорово, что Талеру вручена такая премия, это признание, это приятно. Талер - один из первых экономистов, которые обратили внимание на поведенческую экономику, то есть на психологические аспекты принятия решений людьми. В 2002 году была вручена Нобелевская премия Даниелу Канеману, который работал с Талером, но он психолог. Талер же первый поведенческий экономист с бэкграундом по экономике, который инкорпорировал в экономическую теорию достижения и результаты, полученные психологами", - комментирует решение Нобелевского комитета член Ученого совета НИУ ВШЭ, заместитель директора Международного иститута экономики и финансов Алексей Белянин.

Как отмечает Нобелевский комитет, Талер включил психологические и эмоциональные факторы в анализ принятия индивидуальных решений в области экономики. "Изучив последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и недостатка самоконтроля, он показал, как эти человеческие черты систематически влияют на индивидуальные решения, а также на ситуацию на рынке", - сообщается на сайте комитета. В своих исследованиях ученый показал, как чувство справедливости потребителей может заставить компании отказаться от повышения цен, несмотря на возрастающий спрос на те или иные продукты или услуги.

По словам Белянина, Талер знаменит двумя концепциями. Во-первых, концепцией mental accounting (теория рациональных расчетов), которая подразумевает, что у человека при принятии решения есть взвешивание не объективных, а психологических плюсов и минусов, связанных с возможным вариантом принятия решения.

"И вторая вещь, которой он знаменит - это представление о подсказках. Концепция подсказок, а именно подталкивания людей в пользу принятия решения, которое оптимально с точки зрения высшего смысла и которое человек, скорее, не принял бы, если бы принимал решение самостоятельно. Например, как побудить людей сберегать на пенсию, как побудить людей снизить скорость на дороге, как побудить людей не нарушать своих обязательств по времени и делать вовремя свою работу, которую они запланировали делать", - рассказал экономист.

Грань между экономикой и психологией

Поведенческая экономика сочетает в себе и экономическую науку, и психологию, и даже в некотором роде социологию, изучая влияние сразу целого ряда субъективных, социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие, казалось бы, рациональных экономических решений. "Очень радостное событие, потому что чаще всего Нобелевские премии по экономике, как нетрудно догадаться, дают экономистам. Экономика - наука разноплановая, разнообразная. И в очень редких случаях экономисты смогли оценить вклад людей, которые по своему роду занятий экономистами не являются", - комментирует доктор психологических наук, декан факультета психологии ИОН РАНХиГС Владимир Спиридонов.

Психологи ранее уже получали премию Госбанка Швеции памяти Нобеля за исследования в области принятия экономических решений. Одна была вручена в 1978 году Герберту Саймону за новаторские исследования процесса принятия решений в экономических организациях, в фирмах и в 2002 году - Даниелу Канеману за исследования в области принятия решений и механизмов альтернативных рынков.

"Талер - экономист, и в этом отношении Талер, конечно же, получил профильную премию. Но он один из немногих экономистов, которые занимаются поведенческой экономикой, то есть как психологические факторы - ситуативные, личностные, эмоциональные, ценностные - влияют на принятие абсолютно рациональных экономических решений. И это приводит к тому, что рациональные экономические решения перестают быть рациональными и становятся другими. Это и есть основной вклад поведенческой экономики в понимание того, как люди ведут себя на рынке в широком смысле этого слова", - отметил Спиридонов.

"Выясняется, что на рынке люди ведут себя как люди: огромное количество психологических ограничений, возможностей, ошибок, или, наоборот, сильных приемов, которым они на рынки пользуются. И грешно эти вещи игнорировать. Очень жаль, что когда Канеману вручали Нобелевскую премию 15 лет назад, не дали премию Талеру. Талер - редкий экономист, который удивительным образом живет на грани двух миров: психологического и экономического. Работы Талера чудесные: очень интересные, красиво сделанные и внятно демонстрирующие, что поведенческая экономика - это и не психология, и не экономика", - добавил он.

Лауреат 2017 года

Ричард Талер родился в 1945 году в США. В настоящее время работает в Чикагском университете. Он известен как теоретик в области финансового и экономического поведения. Ученый был одним из советников президента США Барака Обамы.

"Я попытаюсь потратить деньги как можно более иррационально", - сказал он во время телефонной пресс-конференции в Нобелевском комитете, отвечая на вопрос, как он собирается потратить денежную составляющую премии. По словам ученого, он с нетерпением ждет приезда на церемонию вручения премии в декабре в Швецию. Талер недавно принял участие в обсуждении возможного реформирования пенсионной системы этой страны.

Его также спросили, считает ли он, что теперь, после присуждения премии, к нему станет прислушиваться больше людей. "Я надеюсь, что они прислушаются к результатам представленного мной исследования, а также к тем исследованиям, которые я веду вместе со своими коллегами. Поскольку я полагаю, что шведскую пенсионную систему можно улучшить", - прокомментировал ученый.