Как регионы будут доводить зарплаты до уровня прожиточного минимума

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Поручение президента РФ по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума российские регионы будут выполнять за счет программы реструктуризации бюджетных кредитов, которая будет запущена с 2018 года. Регионам, бюджетная ситуация в которых наиболее рискованная, потребуется поддержка федерального центра.

Ранее правительство Российской Федерации одобрило законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2018 года до 85% от величины прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года - до 100 %. О том, сколько денег нужно регионам на увеличение МРОТ, и к каким способам прибегают власти для исполнения поручения - в материале ТАСС.

В настоящий момент в России, согласно федеральному законодательству, МРОТ составляет 7,8 тыс. рублей, причем за последние десять лет он вырос почти в 3,5 раза. По Трудовому кодексу РФ, МРОТ не может быть меньше величины прожиточного минимума, но фактически в среднем по России прожиточный минимум выше на 3,3 тыс. рублей. Впрочем, регионы могут устанавливать у себя и большую величину МРОТ, и, в частности, на труднодоступных северных территориях он существенно выше. Так, в Алеутском районе Камчатского края МРОТ составляет 20 тыс. рублей, а для сельского поселения Хатанга Красноярского края - 26 376 рублей.

Разные возможности регионов Кавказа

Неоднородность бюджетных возможностей регионов в увеличении МРОТ хорошо заметна на примере субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Одни заявляют, что без федеральных средств выполнить поручение нет никакой возможности, другие намерены справляться своими силами.

"Любое предложение, которое исходит из федерального центра, без финансового подкрепления мы сами не в состоянии в одночасье осилить, - заявил ТАСС председатель комитета парламента Чеченской Республики по бюджетам, банкам и налогам Иса Бисаев. - Сегодня на 80 % мы дотируемся из федерального бюджета. Если нас поставят в жесткие рамки - исполнить соответствующее решение вне зависимости от положения, регион будет вынужден брать бюджетные кредиты или коммерческие, что очень нежелательно. Это будет огромная нагрузка на бюджет и бизнес".

Республике Ингушетия на увеличение МРОТ только в 2018 году необходимо около 280 млн рублей, в 2019 - 230 млн и в 2020 - 120 млн - всего около 630 млн рублей. "В условиях дефицита регионального бюджета и необходимости изыскания резервов для выполнениях всех обязательств регион все имеющиеся резервы исчерпал, - рассказал начальник отдела бюджетной политики Минфина республики Руслан Горбаков. - Урезать финансирование других направлений нет возможности - все возможные сокращения мы уже осуществили".

Власти Ставропольского края, которому на увеличение МРОТ необходимо в 2018 году 867 млн рублей, надеются справиться с полученной задачей, не урезая никаких расходных статей, при помощи федеральных средств. "Для выполнения этой задачи не сокращается ни одна из расходных статей. Дополнительные ресурсы обеспечиваются тем, что федеральная помощь краевому бюджету в 2018 году увеличивается на 1,8 млрд рублей", - заявила министр финансов края Лариса Калинченко. Она отметила, что дополнительные средства в регионе будут также высвобождены за счет программы реструктуризации бюджетных кредитов.

Выполнимой задачу называют и в Северной Осетии. "Доведение МРОТ до прожиточного минимума в Северной Осетии является ключевой задачей, которую мы учитываем при формировании бюджета на 2018 год", - заявил ТАСС министр финансов республики Казбек Царикаев, отметив, что регион не будет урезать другие расходы. Увеличить бюджет планируется за счет дополнительных доходных поступлений, отметил он.

Реструктуризация кредитов и налог на дорогие автомобили

Помимо федеральной помощи, найти средства на увеличение МРОТ регионам может помочь программа реструктуризации бюджетных кредитов, которая будет запущена с 1 января 2018 года. Новгородская область, которой на повышение МРОТ необходимо за 2018-2019 годы около 700 млн рублей, за эти же два года сэкономит за счет процентов около 680 млн рублей, рассказала ТАСС председатель областного комитета финансов Елена Солдатова.

Направить эти средства на повышение и обеспечение зарплаты планируют также Карачаево-Черкессия, которая не в состоянии профинансировать эти мероприятия только за счет средств республиканского бюджета, Амурская область и Удмуртия. По словам и. о. заместителя председателя правительства Удмуртской Республики Анатолия Строкова, региону выполнение поручения президента РФ обойдется в 1 млрд рублей.

"Это значительная сумма - к примеру, сравнимая с годовыми расходами на капитальный ремонт и ремонт автодорог Удмуртии, - рассказал ТАСС Строков. - Будем рассматривать все возможности. Это и оптимизация действующих расходных обязательств, и поддержка федерального центра".

Встречаются и более оригинальные способы получения дополнительных средств на увеличение МРОТ. Так, Тверская область, помимо реструктуризации кредитов, для получения дополнительных средств также рассматривает возможность увеличения транспортного налога на машины класса "люкс".

"Это будут машины с мощностью двигателя более 300 лошадиных сил - это достаточно дорогие авто, и я думаю, что это будет справедливо, так как ставка налога давно не изменялась. При этом возможное повышение транспортного налога не заденет людей, которые имеют простые автомобили", - сообщил ТАСС губернатор Тверской области Игорь Руденя, не уточнив, какую сумму получится добавить в бюджет таким образом. По его словам, по программе реструктуризации долгов субъектов РФ Тверская область рассчитывает высвободить в течение двух лет около 3 млрд рублей.

Справиться своими силами

Ряд регионов заявляют, что средства на увеличение МРОТ в бюджеты уже заложены. В частности, своими силами намерены справиться Челябинская и Волгоградская области.

"Не думаю, что для этого будут сняты какие-то средства с каких-то определенных финансовых направлений, - рассказал ТАСС председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов. - Это будет впервые за большой промежуток времени, когда минимальный размер оплаты труда сравняется с прожиточным минимумом и будет стоять одной цифрой. И уберутся различные споры и недопонимания в этой ситуации". Сколько для этого региону необходимо средств, Семисотов затруднился ответить.

Как рассказал ТАСС министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко, по большинству бюджетников требование, касающееся МРОТ и прожиточного минимума, уже выполнено.

"Работников в государственных бюджетных учреждениях, которые получают зарплату ниже прожиточного минимума, в Новосибирской области мало. Они подпадали под указы президента РФ, и у них заработная плата давно выше, она находится на уровне средней по региону. На муниципальном уровне, особенно в учреждениях культуры, сельских клубах, таких фактов больше. Когда мы оценивали возможную бюджетную потребность, у нас именно по части муниципальных образований в межбюджетных трансфертах произошло увеличение расходов где-то на 0,5 млрд рублей", - сказал Голубенко.

Камчатка также планирует поднять МРОТ к 1 января 2018 года - причем не до 85%, а сразу до 90 %. "С 1 января 2018 года мы выходим на рубеж 90% от прожиточного минимума трудоспособного человека. Это рубеж, значительно превышающий целевые показатели, которые определил правительству страны президент", - сказал глава Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.

Просьбы о помощи

Тем не менее, предупреждают эксперты, есть регионы, которые рискуют не справиться с задачей своими силами, и им требуется помощь федерального бюджета. По оценке экспертов, бюджеты таких регионов в настоящее время уперлись в потолок собственных доходов и обеспечивают баланс в основном за счет привлечения заемных средств. В такой ситуации увеличение расходной части повысит и бюджетные риски.

По словам доцента кафедры "Финансы и кредит" Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максима Кривелевича, региональные бюджеты в ближайшие годы будут входить во все больший дисбаланс даже без реформ и внешних шоков, так как инфляция, которая в 2017 году должна показать минимум, позже возобновит свой рост. "Выполнение обязательств регионов в этих условиях всецело зависит от щедрости софинансирования из федерального центра", - подчеркнул Кривелевич.

"Расходные обязательства субъектов России, возникшие в соответствии с принятыми на федеральном уровне решениями, должны финансово обеспечиваться федеральным бюджетом", - считает министр финансов Республики Адыгея Довлетбий Долев. Он подчеркнул, что новые расходные обязательства не могут выполняться в ущерб уже действующим, особенно социально значимым, так как это защищенные статьи в бюджете.

По словам министра финансов Карелии Елены Антошиной, республике требуется дополнительно более 500 млн рублей в год на повышение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

"Высокая долговая нагрузка, проблемы бюджетной несбалансированности существенно ограничивают возможности региона по принятию новых расходных обязательств. Конечно, в расчет надо принять и дополнительные поступления налога на доходы физических лиц. Вместе с тем без дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета республике не справиться с такой задачей", - сказала Елена Антошина.