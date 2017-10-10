Эксперт: около 40% платежеспособного населения России имеют кредиты

Смолов будет капитаном сборной России по футболу в матче с командой ИранаСпорт 10 октября, 17:51
Сбербанк запустил в Подмосковье проект по развитию предпринимателей регионаЭкономика и бизнес 10 октября, 17:48
Третьяк: наличие в КХЛ такой команды, как СКА, важно для сборной России в преддверии ОИСпорт 10 октября, 17:42
Путин поддержал Додона в его намерении развивать отношения с РФПолитика 10 октября, 17:42
Ученые обнаружили инсектициды в образцах меда по всему мируСоциальная ответственность 10 октября, 17:36
Генпрокуратура РФ добилась через суд взыскания с банка 1,4 млрд рублей по делу БраудераПроисшествия 10 октября, 17:22
УЕФА открыл дисциплинарное дело против ПСЖ по итогам матча Лиги чемпионов с "Баварией"Спорт 10 октября, 16:56
Тренер: подготовка сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина проходит без срывовСпорт 10 октября, 16:51
Книжная ярмарка во Франкфурте-на-Майне. ДосьеБиографии и справки 10 октября, 16:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Около 40% жителей России имеют кредит, заявил во вторник директор Института социологии Российской академии наук (РАН), глава Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Михаил Горшков на пресс-конференции в ТАСС.
"Что касается групп экономических рисков, это важный вопрос. Мы измеряли их своим путем. Это, прежде всего, доля населения, которая имеет кредиты. Назову общую цифру, она довольно высока: у 40% россиян, имеющих право брать кредиты, эти кредиты есть. Из них 20% имеют 2 кредита, а порядка 12-15% - более 2-х кредитов", - сказал Горшков.
Он добавил, что 26% взятых кредитов не выплачиваются, то есть люди являются серьезными должниками.
"Если на Западе это нормальная норма жизни, там кредиты в цене другие, и люди берут на 30-40 лет, и дома выкупают, то у нас пока это невозможно. Из-за финансовой неграмотности в том числе, я этот вопрос не снимаю. Не понимают, как управлять кредитами, это ведь серьезные навыки и знания. Когда будет культура экономического поведения населения России с кредитами - это вопрос, в том числе и для государственных чиновников", - считает социолог.
12 октября 2017 года на 848 площадках пройдет первая общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант". Планируется, что в нем примет участие 60-80 тыс. человек.