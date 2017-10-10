Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: около 40% платежеспособного населения России имеют кредиты

Экономика и бизнес
10 октября, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Глава исследовательского центра добавил, что почти четверть из этих займов не выплачиваются

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Около 40% жителей России имеют кредит, заявил во вторник директор Института социологии Российской академии наук (РАН), глава Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Михаил Горшков на пресс-конференции в ТАСС.

Смотрите также

Россияне взяли в кредит 2,7 трлн рублей за семь месяцев 2017 года

Исследование: россияне устали экономить и стали больше потреблять за счет кредитования

Насколько просто россиянину списать все свои долги по кредитам

"Что касается групп экономических рисков, это важный вопрос. Мы измеряли их своим путем. Это, прежде всего, доля населения, которая имеет кредиты. Назову общую цифру, она довольно высока: у 40% россиян, имеющих право брать кредиты, эти кредиты есть. Из них 20% имеют 2 кредита, а порядка 12-15% - более 2-х кредитов", - сказал Горшков.

Он добавил, что 26% взятых кредитов не выплачиваются, то есть люди являются серьезными должниками.

"Если на Западе это нормальная норма жизни, там кредиты в цене другие, и люди берут на 30-40 лет, и дома выкупают, то у нас пока это невозможно. Из-за финансовой неграмотности в том числе, я этот вопрос не снимаю. Не понимают, как управлять кредитами, это ведь серьезные навыки и знания. Когда будет культура экономического поведения населения России с кредитами - это вопрос, в том числе и для государственных чиновников", - считает социолог.

12 октября 2017 года на 848 площадках пройдет первая общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант". Планируется, что в нем примет участие 60-80 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
Биография Аллана Чумака
3
Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
6
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
7
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама