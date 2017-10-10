Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывшее руководство "Югры" намерено обжаловать решение суда по спору с ЦБ

Экономика и бизнес
10 октября, 19:06 дата обновления: 10 октября, 19:16 UTC+3

Ранее арбитражный суд Москвы признал законным постановление регулятора о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов в банке

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Подгайко/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Бывшее руководство банка "Югра" намерено обжаловать решение Арбитражного суда Москвы, признавшего законным постановление ЦБ РФ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов в банке. Об этом говорится в заявлении официального представителя бывшего председателя правления "Югры" Дмитрия Шиляева.

Смотрите также

Арбитражный суд Москвы оставил в силе решение ЦБ в отношении банка "Югра"

Исследование: после проблем в банках "Югра" и "Открытие" поведение вкладчиков изменилось

Дума инициировала проверку причин потери активов банками "Югра", "ФК Открытие" и Бинбанком

"Бывшее руководство и собственники банка "Югра" намерены обжаловать решение Арбитражного суда города Москвы, отказавшего сегодня в удовлетворении их иска к Центробанку", - отмечается в заявлении.

ЦБ с 10 июля ввел в банк "Югра" временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а также мораторий на удовлетворение требований кредитов. 28 июля регулятор отозвал у банка лицензию. В дело также вмешалась Генпрокуратура, которая опротестовала приказы ЦБ, назвав решения регулятора безосновательными. ЦБ в свою очередь заявил, что направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие его позицию.

В конце июля бывший председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании незаконными действий ЦБ о введении в банк временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов. Также бывшее руководство "Югры" оспорило в суде отзыв лицензии. ЦБ же подал иск о признании "Югры" банкротом (заседание намечено на 27 октября).

10 октября Арбитражный суд Москвы признал законными решения Банка России.

Банк "Югра" входил в топ-30 российских банков по объему активов. Страховые выплаты вкладчикам банка (169,2 млрд рублей) стали крупнейшим страховым случаем за всю историю системы страхования вкладов в России.

Основным акционером "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
Ягланд: не выплачивающая взнос в Совет Европы страна не может оставаться его членом
3
Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым
4
В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
5
Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют
6
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
7
Нидерланды примут "дипломатические меры" к странам, которые плохо сотрудничают по MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама