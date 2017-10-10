Бывшее руководство "Югры" намерено обжаловать решение суда по спору с ЦБ

Теннисистка Звонарева заявила, что "ВТБ Кубок Кремля" является особенным турниром для нееСпорт 10 октября, 19:26
Болельщики направили 2 млн заявок на покупку билетов на ЧМ-2018 по футболуСпорт 10 октября, 19:14
Иски "Роснефти" и Игоря Сечина к СМИ. ДосьеБиографии и справки 10 октября, 19:12
Минкавказа: врио главы Дагестана предстоит устранить трехсменное образование в республикеОбщество 10 октября, 19:11
Бывшее руководство "Югры" намерено обжаловать решение суда по спору с ЦБЭкономика и бизнес 10 октября, 19:06
Гендиректор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" прокомментировал ввод нового ЦУПа в МосквеНовости партнеров 10 октября, 18:56
Футболист "Ливерпуля" Мане выбыл из-за травмы на 1,5 месяцаСпорт 10 октября, 18:51
Аргентинская футбольная ассоциация потеряет от $20 до $60 млн в случае невыхода на ЧМ-2018Спорт 10 октября, 18:50
Куратором выставки ТАСС "Главные кадры" стала основательница галереи "Победа"Общество 10 октября, 18:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Бывшее руководство банка "Югра" намерено обжаловать решение Арбитражного суда Москвы, признавшего законным постановление ЦБ РФ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов в банке. Об этом говорится в заявлении официального представителя бывшего председателя правления "Югры" Дмитрия Шиляева.
"Бывшее руководство и собственники банка "Югра" намерены обжаловать решение Арбитражного суда города Москвы, отказавшего сегодня в удовлетворении их иска к Центробанку", - отмечается в заявлении.
ЦБ с 10 июля ввел в банк "Югра" временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а также мораторий на удовлетворение требований кредитов. 28 июля регулятор отозвал у банка лицензию. В дело также вмешалась Генпрокуратура, которая опротестовала приказы ЦБ, назвав решения регулятора безосновательными. ЦБ в свою очередь заявил, что направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие его позицию.
В конце июля бывший председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании незаконными действий ЦБ о введении в банк временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов. Также бывшее руководство "Югры" оспорило в суде отзыв лицензии. ЦБ же подал иск о признании "Югры" банкротом (заседание намечено на 27 октября).
10 октября Арбитражный суд Москвы признал законными решения Банка России.
Банк "Югра" входил в топ-30 российских банков по объему активов. Страховые выплаты вкладчикам банка (169,2 млрд рублей) стали крупнейшим страховым случаем за всю историю системы страхования вкладов в России.
Основным акционером "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин.