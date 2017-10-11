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WSJ: взломавшие Equifax хакеры получили доступ к данным 10,9 млн водительских прав

Экономика и бизнес
11 октября, 1:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, октября. /ТАСС

В США предъявление водительского удостоверения служит основным способом удостоверения личности

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НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Хакеры, которые осуществили кибератаку на бюро кредитных историй Equifax, получили доступ к информации о водительских правах примерно 10,9 млн американцев. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В США в водительских правах в зависимости от штата указывают имя человека, дату рождения, адрес, а также некоторые данные о внешности. Предъявление этого вида документа часто служит основным способом удостоверения личности. Наличие указанных сведений может помочь хакерам воспользоваться банковскими счетами граждан.

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Сведения об автомобильных правах были частью более крупного массива данных, к которому, как сообщалось ранее, получили доступ злоумышленники. По последним оценкам, речь идет об информации, касающейся примерно 145,5 млн человек.

По данным газеты The Wall Street Journal, в Equifax обнаружили признаки взлома 29 июля. После этого были вызваны специалисты в области компьютерной безопасности, которые помогли устранить уязвимые места в защите систем компании. Само бюро раскрыло информацию о кибератаке только 7 сентября. Генеральный директор и председатель совета директоров Equifax Ричард Смит после этого ушел в отставку.

Базирующаяся в Атланте (штат Джорджия) Equifax основана в 1899 году. Она собирает и хранит кредитную информацию более чем 800 млн человек и свыше 88 млн компаний по всему миру.

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