ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по объему мирового спроса на нефть в 2017 году на 30 тыс. баррелей в сутки - до 96,8 млн баррелей, следует из доклада организации.

При этом картель повысил прогноз по росту мирового спроса в 2017 году на 30 тыс. баррелей в сутки - до 1,45 млн баррелей.

Мировой спрос на нефть в 2018 году, как ожидает ОПЕК, окажется на 1,38 млн баррелей в сутки выше, чем в текущем году, и составит 98,19 млн баррелей. В сентябре ОПЕК прогнозировала, что мировой спрос на нефть в следующем году вырастет на 1,35 млн баррелей в сутки относительно показателя текущего года и составит 98,12 млн баррелей.

В докладе также отмечается, что страны ОПЕК в сентябре увеличили среднесуточную добычу нефти на 88 тыс. баррелей по сравнению с августом - до 32,75 млн баррелей. Однако добыча все еще превышает целевой уровень в 32,5 млн баррелей в сутки (на 250 тыс. баррелей). В сентябре добыча выросла главным образом у Ливии - на 53,9 тыс. баррелей, до 0,92 млн баррелей в сутки, и Нигерии - на 50,8 тыс. баррелей, до 1,85 млн баррелей в сутки. Заметно выросла добыча и у Ирака - на 31,6 тыс. баррелей, до 4,5 млн баррелей в сутки.

При этом 12 стран, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти (с учетом недавно принятой Экваториальной Гвинеи, но без учета Ливии и Нигерии, освобожденных от данных обязательств), добывали в сентябре 29,97 млн баррелей в сутки. Это на 0,79 млн баррелей в сутки ниже, чем в октябре 2016 года, принятом за базовый уровень в сделке по сокращению добычи нефти, когда страны - участницы соглашения (без учета льготников) добывали 30,769 млн баррелей. При этом, по условиям соглашения, они обязались сократить добычу на 1,2 млн баррелей.

Ливия и Нигерия активно наращивают добычу с марта. По данным Международного энергетического агентства, рост производства в этих странах практически нивелировал эффект от сокращения добычи. К Ираку у партнеров по соглашению также были вопросы, ведь, по данным отчетов, он еще ни разу не вышел на стопроцентное выполнение обязательств. Согласно договоренностям, Ирак должен был сократить добычу на 200 тыс. баррелей в сутки к уровню октября.

Вопрос роста добычи в этих странах неоднократно обсуждался на встречах участников. Российский министр Александр Новак говорил журналистам, что Нигерия пообещала ограничить добычу на отметке 1,8 млн баррелей, для Ливии этот потолок пока не определен, поскольку добыча в этой стране нестабильна.

В докладе ОПЕК также указывается, что коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в августе снизились на 24,7 млн баррелей - до 2,996 млрд, но еще на 171 млн баррелей превышают пятилетнюю норму. Так, запасы нефти превысили сезонную норму на 146 млн баррелей, а запасы нефтепродуктов - на 25 млн баррелей.