Кудрин прогнозирует исчезновение большинства криптовалют в будущем

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. В настоящее время в мире существует более 6 тыс. криптовалют, но большая их часть исчезнет в будущем, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и глава наблюдательного совета Московской биржи Алексей Кудрин на MOEX Forum-2017 в Нью-Йорке.

"Большая часть создаваемых криптовалют не сохранится, сейчас их уже больше тыс. Любой сейчас может создавать криптовалюты. Но очень много появилось нечестных, мошеннических схем, когда деньги собираются, а инвесторы денег не получают", - заявил Кудрин.

По его мнению, не менее трех-четырех лет уйдет на разработку регулирования криптовалют в России.

"Потребуется года три-четыре, чтобы выработать регулирование, чтобы это стало цивилизованным рынком, так как нужно разработать стандарты, меры защиты граждан. И это мой оптимистический прогноз. А регулирование, которое сейчас будет происходить, будет построено больше на ограничениях", - добавил Кудрин.

Не исключено и то, что придется вводить лицензирование лиц, которые будут добывать криптовалюту (майнинг), по крайней мере на какой то период, отметил он.

10 октября президент России Владимир Путин провел совещание по проблемам криптовалют. Он отметил, что использование цифровых денег несет серьезные риски. В совещании принимали участие помощник президента России Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, позиция Минфина по регулированию криптовалют, касающаяся в том числе ограничений на покупку и продажу цифровой валюты, в целом была поддержана на совещании у президента.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщил, что Минфин и ЦБ РФ до конца года подготовят базовый законопроект о регулировании обращения криптовалют. Отвечая на вопрос, кто будет заниматься регулированием криптовалют, Силуанов отметил, что "там несколько тем - и для Минфина, для ЦБ, и для Росфинмониторинга".

Минфин также предлагал допустить к сделкам с криптовалютами в России только квалифицированных инвесторов, в том числе физлиц, а проводить такие сделки - исключительно на бирже.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что позиция регулятора по отношению к криптовалютам неизменна: ЦБ не поддерживает их легализацию как законного платежного средства, но видит перспективы технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют.