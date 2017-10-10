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Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют

Экономика и бизнес
10 октября, 18:16 дата обновления: 10 октября, 18:17 UTC+3

В то же время президент России отметил, что современные технологии в банковской сфере открывают новые возможности для организаций и граждан

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© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предупредил о рисках при использовании криптовалют.

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Глава государства собрал совещание, чтобы обсудить "внедрение цифровых технологий в финансовой, банковской сфере, использование инновационных финансовых инструментов". "Современные технологии в банковской сфере открывают, безусловно, новые возможности для организаций и граждан, делают удобнее хозяйственную деятельность, повседневную жизнь тоже. Большую популярность приобретают и получили уже виртуальные или криптовалюты, в некоторых странах они уже стали или становятся полноценным платежным средством, а также инвестиционным активом", - констатировал президент.

При этом он подчеркнул: "Вместе с тем использование криптовалют несет и серьезные риски - я знаю и позицию Центрального банка, с председателем несколько раз говорили на эту тему - прежде всего это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирования даже терроризма, ну и конечно - распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане".

Владимир Путин считает, что в стране необходимо наладить обращение криптовалюты и при этом не создать лишних барьеров.

"Мы должны использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере, при этом важно не нагородить лишних барьеров, разумеется, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы", - сказал глава государства на совещании по использованию криптовалюты.

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Путин подчеркнул, "что нам нужно, опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере, защитить, безусловно, интересы граждан, бизнеса и государства, дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами". "Известно, что многие страны ищут подходы к тому, как регулировать обращение криптовалют, только начинают создавать необходимые законодательные условия, законодательную нормативную базу", - отметил Путин.

В совещании принимают участие помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, ее заместитель Ольга Скоробогатова, генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин. Глава государства предложил им обсудить применение криптовалют "имея в виду все разносторонние составляющие проблемы".

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