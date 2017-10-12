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"АвтоВАЗ" отзывает почти 19,7 тыс. Lada XRAY

Экономика и бизнес
12 октября, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Кампания проводится из-за проблем с проводкой

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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" объявил об отзыве в России 19,67 тыс. автомобилей Lada модели XRAY, реализованных с февраля 2016 года, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва автомобилей Lada XRAY является возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки", - отмечается в сообщении.

На указанных автомобилях на кромку аккумуляторной площадки будет наклеен защитный уплотнитель. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, указал Росстандарт.

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