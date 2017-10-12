"АвтоВАЗ" отзывает почти 19,7 тыс. Lada XRAY

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" объявил об отзыве в России 19,67 тыс. автомобилей Lada модели XRAY, реализованных с февраля 2016 года, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва автомобилей Lada XRAY является возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки", - отмечается в сообщении.

На указанных автомобилях на кромку аккумуляторной площадки будет наклеен защитный уплотнитель. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, указал Росстандарт.