"АвтоВАЗ" отзывает почти 19,7 тыс. Lada XRAY

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" объявил об отзыве в России 19,67 тыс. автомобилей Lada модели XRAY, реализованных с февраля 2016 года, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
"Причиной отзыва автомобилей Lada XRAY является возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки", - отмечается в сообщении.
На указанных автомобилях на кромку аккумуляторной площадки будет наклеен защитный уплотнитель. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, указал Росстандарт.