Президент: Мексика не станет заложником одной позиции в переговорах по NAFTA

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МЕХИКО, 13 октября. /ТАСС/. Мексика не будет заложником одной позиции в ходе переговоров о пересмотре Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Такое мнение высказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо президент латиноамериканской страны Энрике Пенья Ньето. В NAFTA входят Канада, Мексика и США.
"Важно, чтобы это соглашение было позитивным и хорошим для всех трех сторон, оно не может быть таким только для одной, и мы не можем быть заложниками одной позиции, мы действительно хотим добиться хорошего соглашения", - отметил мексиканский лидер.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп перед началом встречи в Белом доме с Джастином Трюдо заявил, что Соединенные Штаты могут начать обсуждать двусторонний торговый договор с Канадой, если переговоры по изменению условий NAFTA провалятся.
Четвертый раунд консультаций по NAFTA начался в Вашингтоне в минувшую среду и продлится до 15 октября. Третий раунд переговоров проходил в Оттаве с 23 по 27 сентября и, согласно трехстороннему заявлению его участников, завершился "значительным прогрессом".
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за NAFTA США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.