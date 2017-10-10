МИД: Мексика останется в NAFTA, только если это будет ей выгодно

МЕХИКО, 10 октября. Мексика продолжит оставаться участником Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), если это будет соответствовать ее интересам. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Луис Видегарай в Сенате латиноамериканской страны. Трансляция его выступления велась через приложение Periscope.

"Мы не ведем обсуждение NAFTA в социальных сетях или через Twitter, мы делаем это вместе с профессионалами, действуя добросовестно, и продолжим так же, - сказал Видегарай. - И мы продолжим оставаться в этом процессе и в этом соглашении, если это будет отвечать национальному интересу". Министр также отметил, что Мексика "гораздо больше, чем NAFTA", и страна "должна быть готова к различным сценариям, к которым могут привести переговоры".

В конце сентября в Оттаве прошел третий раунд переговоров по пересмотру NAFTA, куда, помимо Мексики, входят США и Канада. Как было отмечено в трехстороннем заявлении участников консультаций, им удалось достичь "значительного прогресса в некоторых областях".

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за NAFTAСША потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.