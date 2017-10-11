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В Каракасе считают, что без NAFTA США потеряют больше, чем Мексика

Международная панорама
11 октября, 1:23 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 11, октября. /ТАСС

Министр иностранных дел латиноамериканской страны Луис Видегарай отметил, что выход США из NAFTA в значительной степени повлияет на двустороннее сотрудничество

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МЕХИКО, 11 октября. /ТАСС/. Выход из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) для экспортеров США обернется большими потерями, чем для мексиканских. Такое мнение высказал во вторник министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай в Сенате латиноамериканской страны. Он также признал, что такой шаг станет переломным моментом в отношениях с соседним государством и в значительной степени повлияет на двустороннее сотрудничество.

"Если мы выйдем из NAFTA, то таможенные пошлины, которые США сможет взимать с нас по правилам Всемирной торговой организации, в большинстве случаев будут небольшими, мы говорим о средних значениях, которые не превышают 3,5%", - указал Видегарай. При этом, по его словам, мексиканские пошлины на произведенные в соседней стране товары также не окажутся очень высокими, но их средний уровень будет выше, порядка 7%.

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В конце сентября в Оттаве прошел третий раунд переговоров по пересмотру NAFTA, куда, помимо Мексики, входят США и Канада. Как было отмечено в трехстороннем заявлении участников консультаций, им удалось достичь "значительного прогресса в некоторых областях".

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за NAFTA США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.

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Персоны
Трамп, Дональд Видегарай Касо, Луис
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