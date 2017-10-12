СМИ: премьер Канады верит в успех переговоров по NAFTA

ОТТАВА, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо верит в положительный исход переговоров по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), несмотря на их сложность. Об этом в среду сообщил телеканал CTV.

"Очень важно и очень возможно одержать победу на этих переговорах", - заявил политик журналистам в канадском посольстве в Вашингтоне после закрытой встречи с президентом США Дональдом Трампом, где, в частности, обсуждалась тема NAFTA. Он добавил, что "обстоятельства [переговорного процесса] сложны, но мы должны быть готовы ко всему, мы готовы [к любым вызовам]".

Трюдо также заверил репортеров, что Оттава в ходе консультаций продолжит отстаивать права канадского бизнеса. Политик находился с визитом в Вашингтоне с 10 по 11 октября, а 12-13 октября у него запланирован первый официальный визит в Мексику, где он также будет обсуждать тему NAFTA с мексиканским президентом Энрике Пеньей Ньето.

Четвертый раунд консультаций по NAFTA начался в Вашингтоне в среду и продлится до 15 октября. Третий раунд переговоров проходил в Оттаве с 23 по 27 сентября и, согласно трехстороннему заявлению его участников, завершился "значительным прогрессом".