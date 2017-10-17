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Дворкович не исключил корректировок законопроекта о поддержке Самотлорского месторождения

Экономика и бизнес
17 октября, 12:39 UTC+3 МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Вице-премьер также подчеркнул, что тематику льгот по высокообводненным месторождениям надо рассматривать только в комбинации с НДД

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство РФ пока не рассматривало законопроект о поддержке Самотлорского месторождения, при этом есть возможность его корректировки. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах форума "Открытые инновации".

"У нас еще не рассматривался законопроект (по налоговым вычетам с налога на добычу полезных ископаемых для Самотлора - прим. ред.). Решение еще не принято", - сказал он.

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По словам Дворковича, "есть возможность" корректировки данного законопроекта, но правительство его еще не рассматривало.

Комментируя письмо от нефтедобывающих компаний с просьбой не допускать неравного подхода к Самотлору и другим месторождениям, в частности, обводненным, Дворкович заявил, что не видел письма.

"Тематику льгот по высокообводненным месторождениям надо рассматривать только в комбинации с НДД (налог на добавленный доход - прим. ред.). Пока у нас есть вопросы по НДД, прежде всего, по спискам месторождений, которые будут в пилотной фазе", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что накануне "Роснефть" прислала свой список возможных месторождений, которые попадают под НДД. "Надо посмотреть все это, посмотреть справедливое распределение льгот в целом по компаниям, по совокупности этих двух механизмов (налога на добычу полезных ископаемых и НДД - прим. ред.), и тогда решать. Получили все эти данные, посчитаем и решим, что делать", - резюмировал Дворкович.

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