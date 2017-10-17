"Россети" готовы к прохождению осенне-зимнего периода

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Сетевой комплекс компании "Россети" готов к прохождению осенне-зимнего периода, сообщил генеральный директор компании Павел Ливинский в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

"По подготовке к зиме. Владимир Владимирович, считаю основной своей текущей задачей на сегодня устойчивое прохождение осенне-зимнего периода. В целом сетевой комплекс к этой задаче готов, в половине наших дочерних компаний получены уже паспорта готовности", - сообщил он.

По словам главы "Россетей", в отдельных регионах уже начался осенне-зимний период, в других это еще только предстоит. На текущий момент, отметил он, организована работа штабов во всех субъектах присутствия компании, проведена проверка аттестации, готовности персонала, подготовка аварийных запасов, резервных источников. "Всего 50 тысяч человек находятся на оперативном дежурстве для ликвидации возможных последствий аварийных ситуаций, это более 10 тысяч бригад, - уточнил Ливинский. - Проверены и готовы к работе почти 5 тысяч резервных источников общей мощностью 400 мегаватт. Серьезная величина. Сетевой комплекс к работе в осенне-зимний период готов".

Приоритеты компании

Ливинский добавил, что компания "Россети" видит своими приоритетами правильную тарифную политику, сокращение внутренних издержек и кредитного бремени.

"Первый приоритет, который для себя вижу, - это правильная тарифная политика. Мы... осознаем, что мы социально ориентированная компания, и, безусловно, живем за счет тарифа, который оплачивают потребители. Поэтому тариф должен быть, с одной стороны, справедливым, с другой стороны - предсказуемым. Планируем все свои финансы в реалиях того, что индекс инфляции - минус 0,1%, для того чтобы стимулировать внутреннее инновационное развитие", - сказал глава компании.

В связи с этим "Россети" планируют "снижение издержек внутри компании, и нам есть куда стремиться", подчеркнул Ливинский. Кроме того, он указал на важность уменьшения потерь компании и борьбы с неплатежами. "Чем меньше у нас неплатежей, тем меньше мы заимствуем", - сказал гендиректор, пояснив, что компания намерена сокращать кредитное бремя.

Все эти мероприятия в комплексе, по мнению Ливинского, "дадут улучшение финансово-экономического состояния" компании.

Как отметил гендиректор "Россетей", энергоемкость российской экономики в полтора раза выше, чем в европейских странах, и в этом есть хороший потенциал. "В части затрат, в части капиталоемкости, в части обеспеченности персонала ["Россетей"] тоже, я считаю, разобравшись в предмете, есть ресурсы для оптимизации", - сказал гендиректор. Он намерен также сделать основной упор на инновационное развитие компании с целью снижения ее издержек. "Это включает в себя и построение интеллектуальных сетей, цифровой подстанции", - сказал он, пояснив, что затраты на обслуживание такого объекта наполовину меньше, чем на обслуживание обычной подстанции.

Выручка компании

"Россети" планируют выручку по итогам 2017 года около 900 млрд рублей.

"При почти 900 миллиардах [рублей] плановой выручки компании у нас инвестиционная программа почти 251 миллиард рублей", - заявил глава компании.

Ливинский

отметил, что на ремонтные программы "Россетей" планируется направить почти 60 миллиардов рублей. "Соответственно, суммарно - это те мероприятия, которые реализуются в рамках того, чтобы сетевой комплекс работал надежно", - пояснил он.

Ливинский добавил, что размер прибыли компании по итогам года составит 98 млрд рублей.

"Компания большая, если не сказать огромная. Дочерние компании "Россетей" передают 80% электроэнергии, вырабатываемой в Российской Федерации, - констатировал глава государства. - В целом финансовое состояние удовлетворительное, я считаю".