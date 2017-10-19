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Toyota и Mazda не выявили проблем с поддельными алюминиевыми деталями Kobe Steel

Экономика и бизнес
19 октября, 7:46 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 19, октября. /ТАСС

Проверки Toyota Motor подтвердили, что алюминиевые листы Kobe Steel, которые использовались при сборке дверей и капотов ряда моделей, соответствуют требованиям безопасности

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ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor объявила в четверг, что используемые в ее продукции алюминиевые детали компании Kobe Steel полностью соответствуют требованиям безопасности и прочности, хотя эта фирма, как выяснилось, десятилетиями фальсифицировала данные об их характеристиках. С таким же сообщением выступила и компания Mazda Motor, передает информационное агентство Kyodo.

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Ожидается, что их примеру со временем последуют и другие производители автомобилей в Японии.

Как сообщила Toyota Motor, алюминиевые листы Kobe Steel использовались при сборке дверей и капотов ряда моделей. Проверки, как утверждается, полностью подтвердили, что они соответствуют требованиям безопасности. В то же время Toyota Motor уведомила, что продолжает проверку ряда медных и стальных компонентов, также поставлявшихся Kobe Steel.

Детали Kobe Steel с поддельными характеристиками, как было установлено, использовали не менее 500 компаний, включая все автомобилестроительные. К настоящему времени никто из этих производителей не сообщил о выявлении каких-либо проблем с безопасностью их продукции. Не было также объявлено об отзыве автомобилей или другой техники с деталями этой компании. Kobe Steel уже принесла извинения за выявленные нарушения и объявила о проведении масштабного внутреннего расследования.

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