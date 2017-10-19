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"Роснефть" вряд ли будет участвовать в IPO Saudi Aramco

Экономика и бизнес
19 октября, 14:51 UTC+3

Игорь Сечин отметил, что компания не является портфельным инвестором

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ВЕРОНА, 19 октября. /ТАСС/. "Роснефть" вряд ли будет участвовать в IPO Saudi Aramco. Об этом на брифинге в рамках Х Евразийского форума в Вероне сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"В капитал вряд ли будем входить - не являемся портфельным инвестором", - сказал он.

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