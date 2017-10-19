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В Госдуме заявили, что у России есть потенциал, чтобы кормить 1,3 млрд человек

Экономика и бизнес
19 октября, 18:55 дата обновления: 19 октября, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Член Генсовета "Единой России" Айрат Хайруллин указал, что для этого важно развивать кадровый и научный потенциал в российском сельском хозяйстве

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россия имеет потенциал, чтобы обеспечивать продовольствием 1,3 млрд человек, к такому показателю надо стремиться. Об этом сообщил в четверг журналистам зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, член Генсовета "Единой России" Айрат Хайруллин.

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"Мы являемся одним из крупнейших продавцов зерна, подсолнечного масла. Самое интересное, что потенциал нашей страны позволяет кормить всеми видами продовольствия 1,3 млрд человек", - сказал он по итогам заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" в аграрной сфере.

"Рано или поздно мы это сделаем", - добавил Хайруллин, указав, что для этого сейчас важно развивать кадровый и научный потенциал в российском сельском хозяйстве.

Он отметил также, что необходимо работать над повышением зарплат работников сельскохозяйственной промышленности, уточнив, что сейчас "уровень зарплат у сельских тружеников составляет порядка 60% от средней [зарплаты] по экономике".

"Сегодня во всем мире стремятся к тому, чтобы доходы сельских жителей были выше, чем доходы городских", - подчеркнул депутат. Он пояснил, что высокие доходы должны компенсировать сельским жителям недостаток городских удобств.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, координатор партпроекта "Российское село" Владимир Плотников заявил, в свою очередь, что пункты раздела "Аграрная сверхдержава" программы партии выполняются успешно. "Наши аграрии из года в год увеличивают производство по разным направлениям, выполняется программа импортозамещения. Принципиально важно, что мы наращиваем экспорт аграрной продукции", - подчеркнул он.

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Персоны
Хайруллин, Айрат Назипович Плотников, Владимир Николаевич
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