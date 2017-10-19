В Госдуме заявили, что у России есть потенциал, чтобы кормить 1,3 млрд человек

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россия имеет потенциал, чтобы обеспечивать продовольствием 1,3 млрд человек, к такому показателю надо стремиться. Об этом сообщил в четверг журналистам зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, член Генсовета "Единой России" Айрат Хайруллин.

"Мы являемся одним из крупнейших продавцов зерна, подсолнечного масла. Самое интересное, что потенциал нашей страны позволяет кормить всеми видами продовольствия 1,3 млрд человек", - сказал он по итогам заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" в аграрной сфере.

"Рано или поздно мы это сделаем", - добавил Хайруллин, указав, что для этого сейчас важно развивать кадровый и научный потенциал в российском сельском хозяйстве.

Он отметил также, что необходимо работать над повышением зарплат работников сельскохозяйственной промышленности, уточнив, что сейчас "уровень зарплат у сельских тружеников составляет порядка 60% от средней [зарплаты] по экономике".

"Сегодня во всем мире стремятся к тому, чтобы доходы сельских жителей были выше, чем доходы городских", - подчеркнул депутат. Он пояснил, что высокие доходы должны компенсировать сельским жителям недостаток городских удобств.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, координатор партпроекта "Российское село" Владимир Плотников заявил, в свою очередь, что пункты раздела "Аграрная сверхдержава" программы партии выполняются успешно. "Наши аграрии из года в год увеличивают производство по разным направлениям, выполняется программа импортозамещения. Принципиально важно, что мы наращиваем экспорт аграрной продукции", - подчеркнул он.