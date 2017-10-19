Юнкер: ЕС не достиг консенсуса о мандате ЕК на переговоры с РФ по "Северному потоку - 2"

БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Между странами ЕС "нет консенсуса о предоставлении Еврокомиссии мандата на переговоры с Россией по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции после завершения первого рабочего заседания саммита ЕС. Он подчеркнул, что не ожидает достижения такого компромисса "в течении ближайших месяцев".

"Можно просто сказать, между странами ЕС нет единогласной поддержки предоставлению мандата Еврокомиссии для ведения переговоров с Россией по этому вопросу. Есть страны-члены, которые считают, что нет оснований для предоставления такого мандата. Мы пришли к выводу, что Совет ЕС должен продолжать работу по этому вопросу, однако я не ожидаю достижения компромисса в течение ближайших месяцев. Но Еврокомиссия продолжает считать, что она должна получить такой мандат на переговоры с Россией", - сказал он.

Еврокомиссия 9 июня запросила у стран - членов Евросоюза мандат для ведения переговоров с Россией по строительству газопровода "Северный поток - 2". 26 июня ЕК представила свой проект мандата Совету ЕС, после чего была взята пауза на его изучение.

По словам замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, Еврокомиссия намерена провести переговоры с Россией для выработки межправительственного соглашения, которое бы гарантировало соответствие этого документа "международными и европейскими энергетическими нормами". Под этими принципами подразумевается прозрачность в функционировании газопровода, недискриминационное тарифообразование, обеспечение независимым компаниям доступа к трубопроводу, а также обеспечение независимости оператора будущего газопровода.

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".