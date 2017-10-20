Шрёдер назвал недопустимой экономическую войну США против поставок газа РФ в Германию

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Экономическая война США против поставок российского газа на немецкий рынок недопустима. Об этом заявил председатель совета директоров "Роснефти", бывший федеральный канцлер Германии (в 1998-2005 годах) Герхард Шрёдер в интервью телеканалу "Россия 24", запись которого была распространена в пятницу.

"Не нужно делать так, чтобы американцы и Евросоюз каким-то образом противостояли в этом вопросе друг другу. И все равно есть попытки создать какие-то трудности этому проекту. А то, что американцы будут стараться с помощью санкций войти на немецкий рынок и доминировать со своим сжиженным сланцевым газом, - это не что иное, как признаки экономической войны. А такая война недопустима", - сказал он.

"Я считаю, федеральное правительство поступило правильно, когда объявило газопровод "Северный поток - 2" экономическим проектом, который нельзя политизировать", - добавил Шрёдер.

Германия заинтересована в том, чтобы "получать газ, который будет поступать к нам наверняка и который будет дешевле, чем сланцевый", - добавил председатель совета директоров "Роснефти".

В начале августа Дональд Трамп подписал закон, ужесточающий санкции в отношении России. Новые санкции усложняют процесс получения российскими компаниями кредитов на Западе и работу энергетических предприятий. Также под санкции подпадают все новые проекты, в которых доля российских компаний составляет 33% и более.