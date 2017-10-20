ЕК пока не получила мандат от ЕС на переговоры по "Северному потоку - 2"

Спустя четыре месяца после решения Еврокомиссии взять под свой контроль переговоры с Россией о строительстве газопровода "Северный поток - 2" эта исполнительная структура Евросоюза не смогла даже приблизиться к получению от стран сообщества мандата на ведение этих переговоров. Это признал в четверг вечером глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции после завершения первого рабочего заседания саммита ЕС, где, в частности, поднимался этот вопрос. Он подчеркнул, что не ожидает достижения такого компромисса "в течение ближайших месяцев".

"Можно просто сказать: между странами ЕС нет единогласной поддержки предоставлению мандата Еврокомиссии для ведения переговоров с Россией по этому вопросу. Есть страны-члены, которые считают, что нет оснований для предоставления такого мандата. Мы пришли к выводу, что Совет ЕС должен продолжать работу по этому вопросу, однако я не ожидаю достижения компромисса в течение ближайших месяцев. Но Еврокомиссия продолжает считать, что она должна получить такой мандат на переговоры с Россией", - сказал Юнкер.

О чем разговор?

Еврокомиссия 9 июня запросила у стран - членов Евросоюза мандат для ведения переговоров с Россией по строительству газопровода "Северный поток - 2". 26 июня ЕК представила свой проект мандата Совету ЕС, после чего была взята пауза на его изучение.

По словам замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, Еврокомиссия намерена провести переговоры с Россией для выработки межправительственного соглашения, которое бы гарантировало соответствие этого документа "международным и европейским энергетическим нормам". Под этими принципами подразумевается прозрачность в функционировании газопровода, недискриминационное тарифообразование, обеспечение независимым компаниям доступа к трубопроводу, а также обеспечение независимости оператора будущего газопровода.

Умные и красивые слова Шефчовича имеют крайне простой смысл. Морская часть "Северного потока - 2" проходит по нейтральным водам, не находится на территории Евросоюза и не подпадает под действие дискриминационного для России Третьего энергопакета ЕС. Именно поэтому Еврокомиссия добивается права заключить с РФ межправительственное соглашение, в которое она хотела бы включить основные принципы Третьего энергопакета (в частности, юридическую обязанность оператора газопровода прокачивать газ независимых от "Газпрома" производителей).

Сам Шефчович неоднократно заявлял, что Еврокомиссия считает проект "Северного потока - 2" политизированным, направленным на усиление зависимости Европы от дешевого российского газа, а также на лишение стран Восточной Европы и Украины доходов от российского газового транзита.

Вклиниться в переговоры

При этом Еврокомиссия не является ни участником проекта "Северный поток - 2", ни правительственной структурой, которая бы регулировала его строительство. ЕК - это наднациональный регулятор, и она не имеет прямого права голоса в процессе реализации этого проекта. Именно чтобы получить это право, ей нужен мандат на переговоры с РФ от стран ЕС.

Важно подчеркнуть, что ЕК хочет говорить с Россией от имени всех без исключения стран ЕС, а не только участников проекта. Иными словами, Еврокомиссия хочет также представлять противников "Северного потока - 2" из Восточной Европы и Скандинавии, а также государства Евросоюза, которые экономически и географически настолько удалены от будущего газопровода, что он не представляет для них никакого практического интереса или ущерба. Иначе говоря, эти государства будут готовы поддержать любое решение по "Северному потоку - 2", которое им будет минимально политически выгодно.

Критика со всех сторон

На данный момент против наделения Еврокомиссии правом вести переговоры с Россией выступает порядка 10 государств ЕС, причем среди них есть как сторонники строительства "Северного потока - 2", такие как Германия, так и наиболее ярые критики проекта, в частности Польша. Сторонники подчеркивают, что это обычный коммерческий проект, который не требует вмешательства регулятора на стадии переговоров. Противники проекта, напротив, опасаются, что Еврокомиссия займет слишком лояльную России позицию и эти переговоры практически исключат для них легальные возможности противодействовать его строительству.

Россия также критически относится к идее переговоров с Еврокомиссией по этому проекту. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил ранее, что возможный мандат Еврокомиссии на проведение переговоров с Россией по проекту "Северный поток - 2" может стать нежелательным прецедентом.

Новак отметил, что в части расширения газовой инфраструктуры действующих законов вполне достаточно. "Так что зачем нужен мандат на переговоры, кого с кем? Проект "Северный поток - 2" реализуется коммерческими компаниями, инвестиции берут на себя европейские предприятия и "Газпром". Все регулируется европейскими законами, мы, с юридической точки зрения, не понимаем, зачем нужен этот мандат", - отметил министр.

Он напомнил, что при строительстве трубопровода российская сторона полностью придерживается положений действующего законодательства. "Для морского участка нет предписаний Третьего энергетического пакета, потому что это не территория ЕС, а на сухопутном участке выполняются все требования энергетического пакета", - добавил он.

Новак подчеркнул, что, с экономической точки зрения, проект привлекателен, что показывает и эффективность "Северного потока - 1".

Обойти свои законы

Российский министр вполне точно выделил суть проблемы: "Газпром" и его европейские партнеры, создавая "Северный поток - 2", руководствуются действующим законодательством Евросоюза и четко соблюдают его требования. Однако противников этого проекта действующее европейское энергетическое законодательство как раз и не устраивает, поскольку российский газопровод (в частности, согласно последнему заключению юридической службы Еврокомиссии) под действие основных ограничительных положений не попадает.

Подписание с Россией жесткого соглашения, мандата на которое добивается от стран ЕС Еврокомиссия, - это только один из способов ужесточения параметров регулирования нового газопровода.

Другой вариант - это оперативное принятие пакета новых, более жестких законодательных норм регулирования европейского энергорынка. И, по данным источников в Брюсселе, Еврокомиссия активно работает и в этом направлении, готовясь уже в ноябре представить пакет законодательных предложений, которые распространили бы требования Третьего энергопакета на "Северный поток - 2". Впрочем, для их введения в действие Брюсселю также потребуется консенсус государств Евросоюза, а получить его может оказаться труднее и дольше, чем добиться мандата на переговоры с РФ.

Однако сдаваться Еврокомиссия не собирается и продолжает работу по всем фронтам, несмотря на трудности.

О проекте

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".

Денис Дубровин