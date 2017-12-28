Проданный структуре банка "Россия" завод шампанских вин в Крыму сохранит штат

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Компания из Санкт-Петербурга ООО "Южный проект" (учреждена банком "Россия"), которая приобрела 100% акций завода шампанских вин "Новый свет" в Крыму, сохранит коллектив предприятия и проведет модернизацию производства, сообщил в четверг журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что "Южный проект" за 1,5 млрд рублей приобрел в ходе открытого конкурса 100% акций завода "Новый свет", который занимается производством игристого вина классическим французским бутылочным методом шампанизации. Винзавод был основан в 1878 году князем Львом Голицыным и национализирован в 1920 году.

"После объявления результатов конкурса [по продаже акций завода] я поговорил с победителями - гарантии железобетонные, что трудовой коллектив в полном объеме будет сохранен, никаких изменений не будет. Будут четкий план модернизации и перевооружения", - сказал Аксенов.

"С точки зрения культурного наследия в договоре купли-продажи большое количество ограничений, [несмотря на продажу акций завода] контроль государства остается, у нас надзорные функции - этого достаточно, чтобы с инвестором работать", - считает Аксенов.

АО "Банк "Россия" владеет 100% акций компании "Южный проект", основным видом деятельности которой является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Компания была зарегистрирована в налоговых органах Петербурга в ноябре 2017 года.

Ранее завод шампанских вин был преобразован из государственного унитарного предприятия в акционерное общество, после чего акции предприятия были включены в прогнозный план приватизации на 2017 год. По мнению властей региона, производство, где износ технического оборудования достигает 60%, нуждается в модернизации, которую невозможно провести без вложений инвестора. По оценке властей Крыма, будущий инвестор должен вложить в модернизацию производства не менее 700 млн рублей, что позволит увеличить объем выпуска до 3 млн бутылок в год. Сейчас мощность производства составляет 1 млн бутылок шампанских и 600 тыс. бутылок игристых вин в год.