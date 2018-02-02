Эксперты: США признали расширение санкций на госдолг РФ опасным для своих инвесторов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Расширение действующих санкций США на российский суверенный долг будет иметь негативные последствия не только для российской экономики, но и для инвесторов из США - такой тезис минфин США добавил в доклад, подготовленный для Конгресса с целью разъяснить последствия возможных ограничений на покупку или владение российскими гособлигациям (ОФЗ, евробонды или деривативы). Эксперты увидели позитивный сигнал в такой оценке минфина США: американские финансовые власти признали, что рынок госдолга РФ слишком тесно связан с американскими инвесторами, поэтому санкции против российских бондов могут принести убытки американским инвесторам.

"В нынешних условиях, когда у России бюджет составляется практически с профицитом, - мы рассчитали бюджет, исходя из цены на нефть в $40 [за баррель], а она больше $60 - вводить любые санкции бессмысленно. Они ничего не дадут. И этот доклад [минфина США] является объективной оценкой. Я думаю, что это, скорее, сигнал к тому, что эту тему лучше не трогать, потому что она очень чувствительна и в конце концов может бумерангом ударить по самой Америке, у которой суверенный долг около 100% ВВП", - заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Одобрив летом 2017 года расширение антироссийских санкций, США допустили их распространение на государственный долг РФ - облигации федерального займа (ОФЗ), евробонды и деривативы. В пояснительном документе американского минфина говорится, что санкции против госдолга РФ могут "послужить препятствием для конкурентоспособности крупных компаний США по управлению активами". Кроме того, по оценке минфина США, введение таких санкций может иметь "негативные побочные последствия для глобальных рынков и бизнеса".

"Я думаю, это достаточно позитивный сигнал, что здесь [в докладе минфина США] упоминается, что такие санкции могут задеть американских инвесторов", - добавляет главный экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.

ЕС и другие партнеры США

Помимо урона для американских инвесторов и российской экономики, минфин США отмечает, что распространение санкций на госдолг РФ может в будущем навредить кооперации США со странами-партнерами в вопросе приятия санкций против России. В частности, в докладе американского минфина указано, что применение санкций к сделкам с суверенным долгом РФ без поддержки Евросоюза и других партнеров США может подорвать единство в вопросе антироссийских санкций.

"Расширение санкций на сделки с суверенным долгом России без аналогичных мер со стороны Евросоюза и других партнеров США может подорвать усилия по поддержанию единства в отношении санкций против России", - говорится в документе минфина США, который сегодня опубликовало агентство Bloomberg.

"Думаю, что ЕС в этом вопросе будет очень консервативен, потому что тема суверенного долга всегда очень чувствительна. Если начинают действовать санкции, это потом по цепной реакции либо бумерангом будет действовать на те страны, которые такие решения принимают", - полагает Аксаков.

Кроме того, санкции против российских суверенных бондов ударят не только по США, но затронут и другие страны, полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

"Если действительно будет сильная коррекция в российском долге, то, во-первых, это прямые потери инвесторов, которые держат российский долг, которых, по данным ЦБ, более 30%. И это касается только рублевого долга. Плюс не стоит забывать, что если будут проблемы с российским долгом, то это скажется на других развивающихся странах: там будут закладываться немного другие риски и, естественно, косвенно это может затронуть очень широкий круг активов. Поэтому последствия могут быть достаточно серьезными. И в текущей ситуации на рынках, когда есть мнения, что все очень дорого и впереди нас ждет некая коррекция, в этих условиях создавать дополнительные поводы для рыночного беспокойства, на мой взгляд, это сейчас не совсем правильный был бы шаг", - пояснил Брагин.

Влияние на финансовый рынок

Масштаб потерь иностранных инвесторов от санкций против российского госдолга становится понятен, если учесть, что на 1 декабря 2017 года, по данным ЦБ РФ, доля нерезидентов в общем объеме ОФЗ составила 32,1%. По итогам прошлого года нерезиденты держали на счетах в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу Московской биржи) ОФЗ на сумму 2,2 трлн рублей, что на 49% больше, чем в 2016 году.

Доклад минфина США по вопросу санкций против суверенных облигаций РФ еще раз подчеркнул очевидное: иностранные инвесторы понесут ощутимые убытки, если власти США запретят покупать или тем более держать уже приобретенный госдолг РФ.

"Публикация доклада по последствиям американских санкций на ОФЗ для рубля, скорее, позитивна - минфин США видит риски турбулентности мировых рынков и снижения конкурентоспособности американских управляющих [активами] относительно европейских при введении таких санкций. Соответственно, вероятность ограничения покупок ОФЗ со стороны США стала незначительной. Риски секторальных и персональных санкций остаются, однако сроков по ним нет", - комментирует директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталья Шилова.

"Российская экономика сейчас не так сильно зависит от фондового рынка. Но проблема в том, что экономика США зависит от него гораздо сильнее", - говорит Брагин из УК "Альфа-Капитал".

По его словам, если, например, индекс S&P (S&P 500 - фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию) становится более волатильным, то такое состояние рынка исторически сказывается на уверенности потребителей в США.

"Наверное, США включили понимание всех возможных последствий и, наверное, понимают, что можно навредить самому себе такими санкциями", - отметил Брагин. По словам экономиста, иностранные инвесторы и начале текущего года, и в конце прошлого говорили о том, что что введение санкций простив госдолга РФ будет иметь последствия не только для России, но и для иностранных инвесторов в российские бумаги.