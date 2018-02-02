Минфин США считает, что санкции против госдолга РФ повредят и Москве, и Вашингтону

ТАСС, 2 февраля. Министерство финансов США предупредило, что распространение санкций на суверенный долг России и российские производные ценные бумаги может привести к негативным последствиям не только для российского, но и для глобального финансового рынка, а также для американских инвесторов. Об этом говорится в докладе, направленном минфином в Конгресс США, передает в пятницу агентство Bloomberg.

В документе минфина говорится, что такой шаг будет иметь негативные последствия не только для российского правительства и бизнеса, но и может "послужить препятствием для конкурентоспособности крупных компаний США по управлению активами". Введение санкций против российского долга может иметь "негативные побочные последствия для глобальных рынков и бизнеса", предупреждает минфин.

В докладе также говорится, что применение санкций без поддержки Евросоюза и других партнеров США может подорвать единство в вопросе антироссийских ограничений.

"Расширение санкций на сделки с суверенным долгом России без аналогичных мер со стороны Евросоюза и других партнеров США может подорвать усилия по поддержанию единства в отношении санкций против России", - говорится в сообщении минфина.

Одобрив летом расширение санкций в отношении РФ, США допустили их распространение а государственный долг России - ОФЗ, евробонды и деривативы.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможный будущий запрет на покупку российских госбумаг в рамках американских санкций может вызвать "некоторую" волатильность рынка, но эффект будет краткосрочным.