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Минфин США считает, что санкции против госдолга РФ повредят и Москве, и Вашингтону

Международная панорама
2 февраля, 17:47 дата обновления: 2 февраля, 17:59 UTC+3

В докладе финансового ведомства говорится, что применение санкций без поддержки ЕС и других партнеров Соединенных Штатов может подорвать единство в вопросе антироссийских ограничений

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Здание министерства финансов США

© William Philpott/REUTERS

ТАСС, 2 февраля. Министерство финансов США предупредило, что распространение санкций на суверенный долг России и российские производные ценные бумаги может привести к негативным последствиям не только для российского, но и для глобального финансового рынка, а также для американских инвесторов. Об этом говорится в докладе, направленном минфином в Конгресс США, передает в пятницу агентство Bloomberg.

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В документе минфина говорится, что такой шаг будет иметь негативные последствия не только для российского правительства и бизнеса, но и может "послужить препятствием для конкурентоспособности крупных компаний США по управлению активами". Введение санкций против российского долга может иметь "негативные побочные последствия для глобальных рынков и бизнеса", предупреждает минфин.

В докладе также говорится, что применение санкций без поддержки Евросоюза и других партнеров США может подорвать единство в вопросе антироссийских ограничений.

"Расширение санкций на сделки с суверенным долгом России без аналогичных мер со стороны Евросоюза и других партнеров США может подорвать усилия по поддержанию единства в отношении санкций против России", - говорится в сообщении минфина.

Одобрив летом расширение санкций в отношении РФ, США допустили их распространение а государственный долг России - ОФЗ, евробонды и деривативы.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможный будущий запрет на покупку российских госбумаг в рамках американских санкций может вызвать "некоторую" волатильность рынка, но эффект будет краткосрочным.

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Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Темы
Санкции в отношении России
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