Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.02:
$ 56.65
€ 69.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Honda в 2017 году вышла на первое место в мире по объему продаж самолетов бизнес-класса

Экономика и бизнес
22 февраля, 7:49 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 22, февраля. /ТАСС

Клиентам были переданы 43 самолета HondaJet

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/KIMIMASA MAYAMA

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Японский автомобильный концерн Honda Motor в 2017 году вышел на первое место в мире по объему продаж своих небольших самолетов HondaJet  бизнес-класса. Как официально объявила в четверг компания, клиентам были переданы 43 такие машины. Это наивысший показатель в минувшем году в категории подобных самолетов.

HondaJet - семиместный реактивный самолет, над созданием которого компания работала с 1997 года. Его цена - $4,9 млн. Самолет, как отмечает в четверг информационное агентство Кyodo, рассчитан на корпоративное руководство и состоятельных частных лиц.

Смотрите также

СМИ: Honda Motor отзовет с рынка КНР 350 тысяч автомобилей из-за проблемы с двигателем

Honda заплатит $605 млн по искам о подушках безопасности от Takata

Honda отзывает около 1,2 млн автомобилей из-за опасности возгорания аккумулятора

В Honda Motor утверждают, что эта машина обладает лучшими в мире показателями соотношения скорости и расхода горючего среди существующих аналогов. Миниатюрный самолет с двумя реактивными двигателями, расположенными на стойках над крыльями, способен лететь со скоростью более 770 км/ч и на высоте свыше 13 километров.

HondaJet производят на территории США. Такое решение было обусловлено расчетом японского автоконцерна на то, что именно в Соединенных Штатах новинка будет пользоваться наибольшей популярностью. Такие надежды оправдались - наибольшее число покупателей самолета оказалось в США, а также в странах Евросоюза.

НondaJet стал первым в Японии самолетом, который был полностью разработан частной компанией без поддержки со стороны государства. Его первые летные испытания состоялись летом 2014 года в американском штате Северная Каролина, где базируется подразделение компании Honda Aircraft.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлингист Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS по делу о допинге
2
США обвинили Москву и Дамаск в нападениях в Восточной Гуте
3
Любовь до золота доведет: сноубордисты Уайлд и Заварзина поборются за медали Олимпиады
4
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
5
Тарасова: фигуристке Медведевой нужно сделать то, что есть в программе, душе и сердце
6
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
7
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама