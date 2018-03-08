"Русал" согласился на продажу части акций "Норникеля" структурой Абрамовича

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. "Русал" согласился на продажу части пакета акций "Норникеля" структурой Романа Абрамовича Crispian Investments, заявил на заседании суда в четверг адвокат алюминиевой компании Кристофер Паймонт.

"Русал" соглашается на то, чтобы Абрамович продолжил продажу акций. Однако сделка может быть признана недействительной после майского заседания, если на нем будет признано, что она противоречит старому акционерному соглашению", - сказал он.

Crispian Investments Романа Абрамовича сможет продать 2% акций из своего 4%-ного пакета "Норникеля" структуре Владимира Потанина - Whitelieave - не ранее чем через пять дней после решения суда, в случае, если суд признает продажу акций металлургического комбината законной и утвердит условия продажи пакета. Об этом ранее сообщили ТАСС в "Русале", который владеет 27,8% акций ГМК.