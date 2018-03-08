Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Русал" согласился на продажу части акций "Норникеля" структурой Абрамовича

Экономика и бизнес
8 марта, 17:41 дата обновления: 8 марта, 17:56 UTC+3

Адвокат алюминиевой компании Кристофер Паймонт отметил, что сделка может быть признана недействительной после майского заседания, если она противоречит старому акционерному соглашению

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. "Русал" согласился на продажу части пакета акций "Норникеля" структурой Романа Абрамовича Crispian Investments, заявил на заседании суда в четверг адвокат алюминиевой компании Кристофер Паймонт.

Смотрите также

Адвокат "Русала" сообщил, что участники спора вокруг "Норникеля" близки к соглашению

Fitch поместило рейтинги "Норникеля" и "Русала" на пересмотр на фоне спора акционеров

Мораторий на сделку с акциями "Норникеля" составит 5 дней в случае ее одобрения судом

Высокий суд Лондона отложил слушания по спору акционеров "Норникеля" на 8-9 марта

"Русал" соглашается на то, чтобы Абрамович продолжил продажу акций. Однако сделка может быть признана недействительной после майского заседания, если на нем будет признано, что она противоречит старому акционерному соглашению", - сказал он.

Crispian Investments Романа Абрамовича сможет продать 2% акций из своего 4%-ного пакета "Норникеля" структуре Владимира Потанина - Whitelieave - не ранее чем через пять дней после решения суда, в случае, если суд признает продажу акций металлургического комбината законной и утвердит условия продажи пакета. Об этом ранее сообщили ТАСС в "Русале", который владеет 27,8% акций ГМК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абрамович, Роман Аркадьевич
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
2
Источник: Новак обсудил с Шефчовичем планы Украины арестовать активы "Газпрома"
3
Малышко выступит на этапе Кубка мира по биатлону с винтовкой финки Мякяряйнен
4
Гений кабинетного ученого: как Юрий Кнорозов разгадал тайну майя, не покидая Ленинграда
5
Захарова рассказала, как отвечала на неподобающие реплики в свой адрес
6
Пентагон огорчили заявления Путина о разработке новых систем вооружений
7
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама