Высокий суд Лондона продолжит слушания по спору акционеров "Норникеля" 14-17 мая

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Высокий суд Лондона 14-17 мая продолжит слушания по спору акционеров "Норникеля", касающегося продажи части пакета акций ГМК, находящихся во владении компании Crispian Романа Абрамовича. Об этом договорились в четверг участники процесса, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Согласно достигнутой в четверг договоренности, структура Абрамовича сможет продать 4%-ный пакет акций. Если же на следующем заседании будет признано, что сделка противоречила акционерному соглашению, продажа будет отменена и акции вернутся во владение Crispian.Об этом рассказал журналистам адвокат одной из сторон.

"Сделка по продаже 2% "Русалу" и 2% Whiteleave Владимира Потанина может быть осуществлена в любой момент, начиная с сегодняшнего дня. Если на судебном заседании в мае судья удовлетворит требования "Русала", то тогда сделка будет отменена. То есть, при условии победы "Русала" в суде, продажа будет отменена. Соответственно, вся история вернется на стартовые позиции", - сказал он.

По его словам, участникам судебного разбирательства осталось только договориться по техническим моментам - как три стороны будут обмениваться информацией перед майским судебным заседанием, графике этого процесса. "Это будет завершено завтра на заседании по процедурным вопросам, но не исключено, что этого заседания и не будет, если они сегодня между собой обо всем договорятся", - заключил он.