Новый экономический советник Трампа высказался за создание торговой коалиции против КНР

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Американский политический обозреватель Лоуренс Кадлоу, который согласился возглавить Национальный экономический совет при администрации президента США Дональда Трампа, считает целесообразным создание торговой коалиции для противодействия Китаю. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала CNBC.

"Китай уже давно не играет по правилам", - утверждал новый главный советник Трампа по экономике. Он пояснил, что речь идет, в частности, о соблюдении прав на интеллектуальную собственность и создании торговых барьеров.

"Я полагаю, что Китай заслуживает жесткого ответа, - добавил Кадлоу. - Не только от США. Я думал о том, что США могли бы возглавить коалицию, состоящую из крупных торговых партнеров и союзников, направленную против Китая, или с целью дать Китаю понять, что он нарушает правила направо и налево". "Я бы хотел, чтобы было так, это можно назвать торговой коалицией согласных", - сказал советник.

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что Кадлоу согласился стать главой Национального экономического совета. Ранее эту должность занимал Гэри Кон, который 6 марта объявил о своей отставке.

70-летний Кадлоу является известным в США аналитиком и политическим обозревателем консервативного толка. Он вел новостную телепередачу на канале CNBC, а также часто публикует свои аналитические статьи в американских печатных изданиях и на различных сайтах. Во время избирательной кампании 2016 года Кадлоу был советником Трампа по налоговой политике.