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Новый экономический советник Трампа высказался за создание торговой коалиции против КНР

Экономика и бизнес
15 марта, 1:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, марта. /ТАСС

Лоуренс Кадлоу заявил, что Китай "давно не играет по правилам" и "заслуживает жесткого ответа"

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Глава Национального экономического совета при администрации президента США Лоуренс Кадлоу

Глава Национального экономического совета при администрации президента США Лоуренс Кадлоу

© AP Photo/Seth Wenig

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Американский политический обозреватель Лоуренс Кадлоу, который согласился возглавить Национальный экономический совет при администрации президента США Дональда Трампа, считает целесообразным создание торговой коалиции для противодействия Китаю. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала CNBC.

"Китай уже давно не играет по правилам", - утверждал новый главный советник Трампа по экономике. Он пояснил, что речь идет, в частности, о соблюдении прав на интеллектуальную собственность и создании торговых барьеров.

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"Я полагаю, что Китай заслуживает жесткого ответа, - добавил Кадлоу. - Не только от США. Я думал о том, что США могли бы возглавить коалицию, состоящую из крупных торговых партнеров и союзников, направленную против Китая, или с целью дать Китаю понять, что он нарушает правила направо и налево". "Я бы хотел, чтобы было так, это можно назвать торговой коалицией согласных", - сказал советник.

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что Кадлоу согласился стать главой Национального экономического совета. Ранее эту должность занимал Гэри Кон, который 6 марта объявил о своей отставке.

70-летний Кадлоу является известным в США аналитиком и политическим обозревателем консервативного толка. Он вел новостную телепередачу на канале CNBC, а также часто публикует свои аналитические статьи в американских печатных изданиях и на различных сайтах. Во время избирательной кампании 2016 года Кадлоу был советником Трампа по налоговой политике.

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