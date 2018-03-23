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Мадуро разрешил покупать венесуэльскую криптовалюту за рубли

Экономика и бизнес
23 марта, 1:27 дата обновления: 23 марта, 1:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Президент Венесуэлы считает петро "лучшей инвестицией в мире"

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© AP Photo/Ariana Cubillos

ТАСС, 23 марта. /ТАСС/. Несколько мировых валют, включая российские рубли, можно будет использовать для покупки венесуэльской криптовалюты петро. Об этом сообщил в четверг президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, объявляя о начале продаж петро в эфире телеканала Venezolana de Television.

"С 23 марта все юридические и физические лица, граждане и компании смогут приобретать петро напрямую <…> в течение ближайших 15 дней за конвертируемые валюты: юани, рубли, турецкие лиры и евро", - сказал Мадуро. По его словам, речь идет о "самых важных валютах", которые будут "в экономическом будущем планеты Земля". Мадуро также добавил, что сделки по покупке и продаже недвижимости в Венесуэле с 20 апреля можно будет совершать в петро.

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"Петро - это лучшая инвестиция, которую только можно сделать в Венесуэле и в мире", - цитирует главу государства телеканал TeleSUR.

Предпродажа петро началась 20 февраля. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости добываемой в стране нефти. По словам Мадуро, инвесторы из более чем 100 стран выразили интерес к приобретению первой венесуэльской криптовалюты более чем на $5 млрд.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%. В 2018 году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14000%.

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