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ЦБ выдал предписание "Возрождению" по ограничению операций с компаниями Ананьевых

Экономика и бизнес
27 марта, 12:37 дата обновления: 27 марта, 13:30 UTC+3

Акционеры кредитной организации не имеют контроля над ее деятельностью, также заявил председатель правления банка Марк Нахманович

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Банк России выдал в январе предписание банку "Возрождение" об ограничении операций с компаниями акционеров кредитной организации - братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Об этом журналистам сообщил председатель правления банка "Возрождение" Марк Нахманович.

"Предписание ЦБ, оно направлено на акционеров, я не буду комментировать документы, это было, наверное, в январе", - сказал он, уточнив, что речь шла об ограничении операций с компаниями братьев Ананьевых.

"Акционеры не осуществляют никакого контроля над операционной деятельности банка "Возрождение", -  также заявил Нахманович.

Инвесторы и прибыль

Покупкой "Возрождения" интересуется много инвесторов, в том числе крупные банки, банки с госучастием и пулы инвесторов, отметил председатель правления банка 

"Банком "Возрождение" очень много инвесторов заинтересовано, это качественный актив. Там много разных [заинтересованных инвесторов], там есть и крупные банки, и с госучастием, и частные банки, есть пулы инвесторов", - сказал он.

При этом организация ожидает снижение прибыли до 1,6 млрд рублей в 2018 году против 3,27 млрд руб. чистой прибыли по МСФО в 2017 году. "То что касается прогноза, утвержденного пока советом директоров, там действительно цифра гораздо скромнее, она пессимистичная, в этой цифре порядка 1,6 млрд прибыли", - отметил Нахманович.

 

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