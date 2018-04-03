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Газзаев предлагает ввести налоговые льготы инвесторам профессиональных спортивных клубов

Экономика и бизнес
3 апреля, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи уверен, что нужно уходить от государственного финансирования клубов

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Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев

© Анна Исакова/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") предложил ввести льготное налогообложение для компаний, инвертирующих в профессиональные спортивные клубы.

"Уверен, что мы должны уходить от государственного финансирования. Профессиональные клубы должны быть исключительно частными", - заявил он во вторник на круглом столе в Госдуме.

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"У меня есть конкретные предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс. Компании, у которых есть спонсорские контракты с профессиональными клубами по различным видам спорта, должны получать вычеты по налогу на прибыль", - предложил он. На его взгляд, "другого пути встать на профессиональные рельсы просто нет". "Иначе мы не сможем стабильно развиваться и соответствовать требованиям финансового "фэйр-плей", - заявил политик.

Как отметил Газзаев, например, "для привлечения частных инвесторов в футбол необходимо на государственном уровне принимать меры по стимулированию инвестиций за счет льготного налогообложения либо предоставления других льгот, например, на использование земли в коммерческих целях". В качестве примера он привел опыт Китая. Там, по его словам, компаниям, которые финансируют различные футбольные проекты, налог на прибыль был снижен с 25% до 15%. "Это привело к существенному росту интереса к футболу со стороны крупных корпораций и бизнеса", - указал парламентарий.

"Уверен, что и в России бизнесмены и компании, в том числе региональные, с удовольствием поддержали бы футбол во всех его проявлениях, если получат определенные льготы со стороны государства", - заключил депутат.

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