Росрыболовство рекомендует рыбакам уведомлять о выходе и перемещении в Азовское море

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Росрыболовство направило российским рыболовецким судам рекомендации сообщать о выходе и перемещении в Азово-Черноморском бассейне для недопущения повторения ситуации с задержанием судна "Норд" украинскими пограничниками. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Рыбопромышленникам рекомендовано уведомлять о выходе на промысел в Азовское море и о перемещении судов в акватории. Соответствующие письма направлены пользователям водных биоресурсов, осуществляющим рыболовство в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне", - отмечает Росрыболовство.

Как уточнили в ведомстве, меры обеспечения безопасности предпринимаются совместно Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства и управлениями пограничной службы ФСБ. "С момента происшествия рыбопромышленники опасались выходить на промысел в Азовское море. С учетом того, что в составе бригад работают жители Крыма, есть вероятность повторения подобных случаев", - считают в ведомстве.

Росрыболовство также напомнило о том, что для предотвращения таких ситуаций и минимизации рисков на промысле в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства создан оперативный штаб, задачей которого является координация деятельности российских рыбаков, выходящих в море с пограничными управлениями ФСБ по Ростовской области, Краснодарскому краю и Республике Крым. Таким образом, по мнению Росрыболовства, обеспечивается эффективный мониторинг местонахождении российских рыболовных судов, оперативная связь с судовладельцами и капитанами, и, соответственно, быстрое реагирование на тревожные сигналы.

Рыбопромышленникам в обязательном порядке ежедневно необходимо подавать информацию по предлагаемой форме на электронные адреса территориальных органов Росрыболовства и Пограничной службы ФСБ. Кроме того, в Азовском море на постоянном дежурстве находится судно ПУ ФСБ, с которым, в случае чрезвычайной ситуации, рыбакам нужно выйти на связь на определенной частоте. "Выполняя эти рекомендации, рыбаки могут безбоязненно выходить на промысел", - уверены в Росрыболовстве.

Государственная погранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ, живущих в Керчи. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".