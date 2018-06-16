США введут пошлины на ввозимые из Китая товары 6 июля

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, будут введены 6 июля. Такое разъяснение дал в пятницу аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

"Таможенная и пограничная служба начнет взимать дополнительные импортные пошлины с 6 июля. Пошлины в размере 25% вводятся на 818 наименований продукции из Китая, общая стоимость которой составляет примерно $34 млрд", - отмечается в распространенном заявлении. В нем также указывается, что о сроках введения аналогичных пошлин еще "на 284 наименования китайской продукции, общая стоимость которой составляет примерно $16 млрд", будет объявлено позже.

"Аппарат представителя США на торговых переговорах осознает, что некоторые американские компании могут быть заинтересованы в импорте определенной продукции из Китая, в отношении которой будут введены дополнительные пошлины. Поэтому им скоро будет предоставлена возможность обратиться с просьбой о выведении того или иного товара из-под действия распоряжения о введении дополнительных пошлин", - говорится в заявлении.

Ранее в пятницу президент Дональд Трамп объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Китай прибегает к несправедливой торговой практике", США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Как пояснили сотрудники Лайтхайзера, шаг затронет в основном продукцию таких сфер, как аэрокосмическая промышленность, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, промышленное оборудование, автомобилестроение. "В список не включены товары, часто закупаемые американскими потребителями, такие как сотовые телефоны или телевизоры", - подчеркивается в заявлении.

Пекин выразил протест в связи с этим решением администрации США, охарактеризовав его как нарушение правил ВТО, и заявил, что предпримет аналогичные по масштабу меры. Так, с 6 июля будут введены пошлины в размере 25% на американские товары общей стоимостью $34 млрд - главным образом на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты. А позднее к ним добавятся товары еще на $16 млрд, в том числе нефть и нефтепродукты, газ, уголь, медоборудование.