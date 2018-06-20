Источник: техкомитет ОПЕК+ не смог найти консенсус по оптимальному объему роста добычи

ВЕНА, 20 июня. /ТАСС/. Технический комитет при ОПЕК+ по итогам заседания во вторник в Вене не пришел к заключению по вопросу о том, на какой объем странам ОПЕК+ оптимально увеличить добычу нефти в рамках смягчения квот в соглашении об ограничении добычи. Об этом ТАСС сообщили два источника в ОПЕК+, принимавших участие в заседании.

"Мы не пришли к какому-то конкретному заключению. Оставили это министрам решать, насколько целесообразно увеличить добычу. Так что министерская встреча будет очень интересной", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил, что "самое сложное" эксперты оставили министрам.

По словам собеседников ТАСС, прийти к единой рекомендации сложно, обсуждаются разные сценарии - увеличение и на 300 тыс. баррелей, и на 1,5 млн и даже на 1,8 млн баррелей в сутки от нынешнего уровня.

Также сообщается, что в заседании министерского мониторингового комитета может поучастовать министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Мы планируем пригласить Иран и еще ряд стран, не входящих в состав JMMC. Таким образом, может, нам удастся перенести решение субботнего вопроса на пятницу", - сказал собеседник агентства.

Другой участник дискуссий подтвердил ТАСС, что Зангане рассчитывает на двустороннюю встречу с российским министром энергетики Александром Новаком до основного заседания ОПЕК+ 22-23 июня. Новак является сопредседателем министерского мониторингового комитета.

Ранее Зангане сказал журналистам, что покинет Вену в пятницу и не останется на заседание ОПЕК+ в субботу, 23 июня, когда будет решаться вопрос об увеличении добычи.

Иран - одна из трех стран, которые выступают против смягчения квот в соглашении об ограничении добычи нефти, то есть против роста добычи. Такое предложение ранее озвучили Россия и Саудовская Аравия, выступающие за восстановление добычи на 1,5 млн баррелей в сутки на период третьего квартала. Они объясняют необходимость роста добычи нефти угрозой ее дефицита вследствие падения добычи в Венесуэле и возможных санкций США против Ирана, которые могут ограничить нефтяной экспорт страны.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 21 июня в Вене. Министерский мониторинговый комитет, в который входят шесть стран, включая Саудовскую Аравию, Россию, Кувейт, Венесуэлу, Оман и Алжир, в свою очередь, выносит рекомендации заседанию ОПЕК+ в большом составе, которое пройдет 22-23 июня.