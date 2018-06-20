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В Приморье назвали "защитными мерами" заявление компании Fesco о рисках ареста счетов

Экономика и бизнес
20 июня, 18:36 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Константин Васильев

По словам председателя комитета по социальной политике заксобрания региона Игоря Чемериса, необходимо разделять обеспечительные меры и меры заградительного характера

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Заявление компании Fesco о социальных рисках ареста счетов Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) являются способом информационной самозащиты компании. Таким мнением с ТАСС поделился председатель комитета по социальной политике законодательного собрания Приморского края Игорь Чемерис.

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ВМТП входит в подконтрольную группе "Сумма" компанию Fesco. Тверской суд Москвы 19 июня наложил обеспечительный арест на банковские счета ВМТП в рамках уголовного дела против совладельца "Суммы" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Fesco оспаривает решение об аресте счетов Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), и заявляет о рисках роста социальной напряженности в регионе, где ВМТП является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков.

"Нужно разделять обеспечительные меры, какой является арест активов ВМТП, и какие-то меры заградительного характера, которые реально влияют на возможность работы торгового порта. Порт сейчас работает в штатном режиме, и надо адекватно подходить к факту обеспечительных мер. С другой стороны, с точки зрения руководства компании, можно понять, почему делаются такие заявления. Когда идет давление на компанию, она вынуждена принимать защитные меры, в том числе и в информационном поле", - сказал Чемерис.

По его мнению, компания должна более качественно подходить к работе в информационном пространстве.

Ранее сообщалось, что в рамках дела против Магомедовых, которых обвиняют в хищении и организации преступного сообщества, также арестованы акции входящих в группу "Сумма" ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (Fesco) и ЗАО "Портофлот" (Санкт-Петербург). В конце апреля Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в "Сумму", однако эти аресты обжалованы.

Тверской суд арестовал братьев Магомедовых и экс-главу входящей в группу "Сумма" компании "Интэкс" Артура Максидова в конце марта. Магомедовым вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 млрд рублей, Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей. Банковские счета Магомедовых и изъятые у них в ходе обысков денежные средства арестованы.

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Приморский край Дело о хищениях в группе компаний "Сумма"
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