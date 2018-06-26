Силуанов: роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС не будет

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20% не будет, пообещал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".

"Роста цен по ключевым жизненно важным товарам не произойдет", - заявил он.

Силуанов напомнил, что правительство приняло решение сохранить пониженные ставки НДС в размере 10%, применяемые в отношении товаров социального назначения: отдельных групп продовольственных товаров, детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

Первый вице-премьер также сообщил, что дополнительные средства, полученные от повышения НДС, на 2%, пойдут на развитие социальной инфраструктуры, в первую очередь на улучшение работы учреждений здравоохранения. "Наибольшие ресурсы пойдут именно в эту сферу", - подчеркнул он.

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС до 20% с 18% с 2019 года. По расчетам Минфина, нововведение принесет бюджету дополнительные 620 млрд руб. в год.